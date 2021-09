Υγεία - Περιβάλλον

Χρήστος - Εφραίμ: “ταξίδι ζωής” για μωρό με σπάνιο σύνδρομο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σπάνιο σύνδρομο του παιδιού που μάχεται για τη ζωή του, ενώ οι γονείς του γίνονται δότες για να το σώσουν.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Αγοράκι μόλις 15 μηνών από τη Θεσσαλονίκη, που έχει γεννηθεί με το σπάνιο σύνδρομο beckwith-wiedemann και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κέντρο μεταμοσχεύσεων της Σικελίας.

Ο μικρός διαγνώστηκε με καρκίνο του ήπατος και πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος. Υποψήφιοι δότες είναι οι δύο του γονείς που ευελπιστούν όλα να πάνε καλά για το μωρό τους.

Η Μαρία και ο Γιώργος ετοιμάζονται να δώσουν ζωή στον γιο τους για δεύτερη φορά. Το αγοράκι που γεννήθηκε με ένα σπάνιο σύνδρομο, πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος σε ειδικό κέντρο της Σικελίας και υποψήφιοι δότες είναι οι γονείς του.

«Λόγω πάλι του συνδρόμου, μας βγήκε ένας καρκίνος, είναι στο συκώτι έπιανε περίπου το μισό συκώτι ξεκινήσαμε άμεσα χημειοθεραπείες οι οποίες δεν βλέπαμε κάποιες παρενέργειες και χαιρόμασταν εμείς σαν γονείς ότι όλα πάνε καλά, αλλά τελικά άλλαξαν τα πράγματα στην πορεία, κάναμε μία μαγνητική τώρα πριν κάνει το χειρουργείο του, η οποία μαγνητική όπως έπιασε σχεδόν όλο το συκώτι με αποτέλεσμα να τρέξουμε σε κάποιους χειρουργούς για να δούμε τι είναι να κάνουμε και να μας πούνε το κομματάκι που μένει δεν επαρκεί για τη ζωή του παιδιού και βρισκόμαστε τώρα σε ένα μονόδρομο όποιος λέει θα φύγετε Ιταλία θα πάτε στη Σικελία στο Ισμέτ το οποίο είναι ένα κέντρο μεταμοσχεύσεων και πρέπει το παιδί να κάνει οπωσδήποτε μεταμόσχευση αλλιώς δεν υπάρχει σωτηρία», δηλώνει στον ΑΝΤ1 η μητέρα του Χρήστου – Εφραίμ, Μαρία Χαραλάμπους.

Ο Χρήστος -Εφραιμ είναι μόλις 15 μηνών και από τις πρώτες ώρες της ζωής του μπαινοβγαίνει στα χειρουργεία. Παρά τις δυσκολίες όμως παραμένει χαμογελαστός και δραστήριος.

«Είναι μία κατάσταση την οποία δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γίνει αύριο, ο καρκίνος σε τρώει εσωτερικά μία μέρα είσαι καλά την άλλη δεν είσαι τόσο ....είναι όμως ένα ζωηρό παιδάκι ένα κανονικό παιδάκι θα γελάσει θα πει δυο κουβεντούλες θα σου δώσω να καταλάβεις ότι πεινάει τα πάντα....όσο κι αν έχουμε στο κεφάλι μας πραγματικά μόνο που τον κρατάμε αγκαλίτσα και θα αρχίσει να γελάει, α να μας κοροϊδεύει για το πως δεν θα βήξουμε ας πούμε, αντιλαμβάνεται τα πάντα γύρω του και είναι συμπαθητικός όταν είμαστε στεναχωρημένοι θα κάθεται με τον τρόπο που θα σε χαϊδέψει θα σε κάνει να γελάσεις και είναι μόλις 15 μηνών έτσι είναι γλυκούλης».

Οι γονείς του ξεκινούν άμεσα για το σωτήριο ταξίδι στην Ιταλία. Αυτό που ζητούν είναι να βρεθούν άνθρωποι να τους καθοδηγήσουν για τις δύσκολες στιγμές που έρχονται τους επόμενους μήνες.

«Θα βρούμε τον τρόπο να ανταπεξέλθουμε, απλά χρειαζόμαστε τώρα κάποια βοήθεια από κάποιον που ίσως το χει ξαναζήσει αυτός στην Ελλάδα, που μπορεί να έχει πάει και να μπορεί να μας συμβουλέψει να μας πει 5 πράγματα να μας προτείνει κάποιο σπίτι ή κάποιος από κει που έχει και διαθέτει κάποιο σπίτι γιατί μπορεί να μείνουμε τέσσερις πέντε μήνες εκεί», δηλώνει ο πατέρας του μικρού, Γιώργος Παπαδόπουλος.

Ο Γιώργος και η Μαρία, φαίνεται πως είναι από τους ανθρώπους που δεν λυγίζουν στα δύσκολα. Ξεκινούν με αισιοδοξία για το ταξίδι ζωής του μικρού Χρήστου - Εφραίμ και ελπίζουν να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα νικητές.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κρήτη: Εικόνες καταστροφής στο Ηράκλειο

Γλυκά Νερά: ανατροπή για την επιμέλεια της Λυδίας (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: τα πρώτα λεπτά από το επεισόδιο της πρεμιέρας (βίντεο)