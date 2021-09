Κοινωνία

Αντιεμβολιαστές - Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Την Τρίτη τα πορίσματα για τις έρευνες στο Διαδίκτυο

Εργαζόμαστε εντατικά για τη διερεύνηση περιπτώσεων που παραβιάζουν τη νομοθεσία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ανακοίνωση σχετικά με τις έρευνες που κάνει για αντιεμβολιαστές και υποκινητές κατά των μέτρων κορονοϊού εξέδωσε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

«Ακολουθώντας την εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, η υπηρεσία μας εργάζεται εντατικά για τη διερεύνηση περιπτώσεων στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες παραβιάζουν τη νομοθεσία σχετικά με τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία».

Αυτά τονίζει η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε ανακοίνωσή της, ενώ αναφέρει ότι «τα πορίσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021».

Η έρευνα ξεκίνησε και με αφορμή ένα ντοκουμέντο για τους αντιεμβολιαστές και την προσπάθεια «εξαπάτησης» πολιτών με οικονομικό αντάλλαγμα για δήθεν παροχή πλήρους ασυλίας και κάλυψης έναντι του μη εμβολιασμού τους, μη τήρησης των μέτρων για τον κορονοϊό, με επίκληση ακόμη «κατάργησης» της ισχύος του Συντάγματος, παρουσίασε η εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι».





