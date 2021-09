Κόσμος

Εκλογές στη Γερμανία: “Θρίλερ” δείχνουν τα exit poll - Ισοπαλία στο 25%

Ισοπαλία για CDU/CSU και SPD, τρίτο κόμμα οι Πράσινοι.

Με δραματικό τρόπο εξελίσσεται η μετάδοση των αποτελεσμάτων των γερμανικών εκλογών με το ARD και το ZDF να δίνουν ως πρώτη πρόγνωση αποτελέσματος την απόλυτη ισοπαλία με 25%.

Την τρίτη θέση βρίσκονται οι Πράσινοι με 15% και ακοουθούν οι Φιλελεύθεροι (FDP) με 11%, όσο και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και η Αριστερά με 5%.

Πιο αναλυτικά, τα ποσοστά που έδωσε το exit poll, είναι:

SPD 25%

CDU 25%

Πράσινοι 15%



AFD (Ακροδεξιά) 11%

Φιλελεύθεροι 11%

Die Linke (Αριστερά) 5%

Μεγαλύτερη από το 2017 η προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες

Μεγάλη συμμετοχή των Γερμανών στις σημερινές βουλευτικές εκλογές δείχνουν τα πρώτα στοιχεία που ανακοίνωσε το Κεντρικό Εκλογικό Γραφείο. Σύμφωνα με τον ενδιάμεσο υπολογισμό, στα περισσότερα κρατίδια διαπιστώνεται ελαφρώς υψηλότερη συμμετοχή των ψηφοφόρων από ό,τι στις προηγούμενες εκλογές, το 2017, όταν ψήφισε το 76,2% των δικαιούχων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, επισημαίνεται, το υψηλό ποσοστό εκείνων οι οποίοι επέλεξαν την επιστολική ψήφο - ανάμεσά τους και η καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Εκλογικό Γραφείο, η επιστολική ψήφος ενδεχομένως να ξεπεράσει το 40% του συνόλου των ψήφων, όταν το 2017 είχε περιοριστεί στο 28,6%.

Η ψήφος πάντως του υποψηφίου καγκελάριου της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) 'Αρμιν Λάσετ θα μετρηθεί κανονικά ως έγκυρη, παρά το γεγονός ότι συνιστά «παραβίαση του απορρήτου της ψηφοφορίας», ανακοίνωσε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Ο κ. Λάσετ, κατά την άσκηση νωρίτερα σήμερα του εκλογικού του δικαιώματος στο 'Ααχεν, δίπλωσε το ψηφοδέλτιο κατά τρόπο ώστε να φαίνεται τι είχε ψηφίσει, κάτι που απαγορεύεται.

«Ένας εθνικά γνωστός πολιτικός ψήφισε το δικό του κόμμα, όπως ήταν αναμενόμενο. Δεν μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ότι επηρέασε άλλους ψηφοφόρους», ανακοίνωσε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη ψήφος δεν θα ακυρωθεί.

