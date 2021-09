Πολιτική

Μητσοτάκης: Στο Παρίσι για τα εγκαίνια έκθεσης για την Ελλάδα στο Λούβρο

Στο Παρίσι μεταβαίνει ο πρωθυπουργός όπου θα εγκαινιάσει με το πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν την έκθεση Παρίσι - Αθήνα, η Γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας 1675 - 1919, στο Λούβρο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι.

Στις 14:00 (ώρα Ελλάδας) ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Audrey Azoulay, στην έδρα του οργανισμού.

Στις 20:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα εγκαινιάσουν από κοινού την έκθεση Paris - Athenes, Naissance de la Grece moderne 1675 ? 1919 (Παρίσι - Αθήνα, η Γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας 1675 - 1919), στο Λούβρο.

Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα έχουν δείπνο εργασίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

