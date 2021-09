Πολιτική

Πέθανε ο Κώστας Καραμηνάς

Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καρανήκας. Η παράκληση της οικογένειάς του.

Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 73 ετών, ο γιατρός και πρώην βουλευτής της ΝΔ, Κώστας Καραμηνάς.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του:

Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, Κώστα Καραμηνά. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 στης 4:00 μ.μ., στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Σάμου.

Επιθυμία του εκλιπόντος και της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να κατατεθεί το ανάλογο ποσό στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου “ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ” στο λογ/μο της Τράπεζας Πειραιώς: 6558-107135-319.

Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά με θλίψη και οδύνη τον πρώην βουλευτή του κόμματος Κώστα Καραμηνά

«Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά με θλίψη και οδύνη τον πρώην βουλευτή του κόμματος Κώστα Καραμηνά» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ για την απώλεια του πρώην βουλευτή της ΝΔ και εκφράζει τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια και τους οικείους του.

Σημειώνει επίσης ότι «ο Κώστας Καραμηνάς γεννήθηκε το 1948 στο Βαθύ Σάμου, σπούδασε ιατρική και εργαζόταν ως ιατρός - δερματολόγος. Διετέλεσε πρόεδρος της νεολαίας της ΕΡΕ, το 1965, και οργανωτικός γραμματέας της ΝΕ Σάμου της ΝΔ από το 1984 ως το 1987. Εκλέχτηκε βουλευτής Σάμου τον Ιούνιο του 1989, επανεξελέγη το Νοέμβριο του ίδιου έτους καθώς και στις εκλογές του 1996, ενώ το 2002 εκλέχτηκε δήμαρχος Βαθέος Σάμου. Υπήρξε σε όλη του την πορεία διαπρεπής επιστήμονας και ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών στη Σάμο».

