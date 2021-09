Life

“ Άγριες Μέλισσες”: Ο σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρίτος για τις ανατροπές της 3ης σεζόν (βίντεο)

Ο σκηνοθέτης της ταινίας μιλά για τις αλλαγές που έρχονται με την τρίτη σεζόν της σειράς, η οποία κάνει αύριο στις 22:00 πρεμιέρα στον ΑΝΤ1.

Για «ξεχωριστή και διαφορετική σεζόν» στις «Άγριες Μέλισσες» κάνει λόγο ο σκηνοθέτης της σειράς, Λευτέρης Χαρίτος, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη, λίγο πριν από την πρεμιέρα της 3ης σεζόν, αύριο Δευτέρα, στα 22:00 στον ΑΝΤ1.

Όπως περιέγραψε ο σκηνοθέτης, «θα μπούμε στη σκοτεινή πλευρά της ιστορίας».

«Οι ‘Άγριες Μέλισσες’ θα είναι αυτές που ξέραμε και αγαπήσαμε, με έρωτες, συγκρούσεις και πάθη, πέρα από την επταετία», είπε και εξήγησε πως «η επταετία τα κάνει όλα πιο δύσκολα».

Ερωτηθείς για τους ηθοποιούς που θα μπουν στη σειρά, είπε πως μεταξύ αυτών θα είναι οι Ακύλλας Μαγαρίτης, Αιμίλιος Χειλάκης, Νίκος Κουρής, Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και πολλοί σε μικρότερους ρόλους.

«Το πολιτικό γεγονός που πέφτει σε όλους κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα, υπάρχει η έννοια της εξορίας, της βίας, των μυστικών. Δεν ξέρεις τι κάνει ο διπλανός σου, ποιος είναι. Σταματά να υπάρχει εμπιστοσύνη στον διπλανό σου, αυτό αλλάζει τα πάντα. Υπάρχει ανατροπή στο πώς οι άνθρωποι ζουν την καθημερινότητά τους», κατέληξε.

