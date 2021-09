Αθλητικά

Λαμία - Παναιτωλικός: Ισοπαλία... θρίλερ στο φινάλε

Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις Λαμία και Παναιτωλικός.

Ένα γκολ του Βαρόνε στο 90ο λεπτό χάρισε την ισοπαλία (2-2) στον Παναιτωλικό στην αναμέτρηση με τη Λαμία στο «Αθανάσιος Διάκος» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League. Η Λαμία, που πήρε τον πρώτο της βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα, προηγήθηκε δύο φορές με τους Μαζουλουξή (10΄) και Νούνιες (66΄) για να ισοφαρίσει ισάριθμες φορές η ομάδα του Αγρινίου με τους Ντουάρτε (30΄) και Βαρόνε (90΄).

Η Λαμία ήταν πιο δραστήρια στην αρχή του αγώνα και προειδοποίησε στο 9ο λεπτό μετά από κόρνερ, ο Μανουσάκης έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι του Παναιτωλικού. Ένα λεπτό αργότερα ο Τιρόνε εκτέλεσε και πάλι κόρνερ για τους γηπεδούχους και ο Μαζουλουξής με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την ομάδα του.

Ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε μέχρι το 30΄ όταν και ο Παναιτωλικός στην πρώτη του ουσιαστική φάση κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 με εξαιρετικό σουτ του Ντουάρτε από τα 25 μέτρα. Δύο λεπτά αργότερα η Λαμία σκόραρε με τον Μανούσο αλλά το τέρμα δεν μέτρησε, καθώς ο Έλληνας φορ ήταν σε θέση οφσάιντ.

Στυο δεύτερο ημίχρονο το ματς ήταν δυνατό με πολλές μονομαχίες και στο 66΄ μετά από μια φάση διαρκείας στην εστία του Παναιτωλικού, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Ο Μανουσάκης έκανε τη σέντρα, ο Μαρτίνεθ έπιασε την κεφαλιά και ο επερχόμενος Νούνιες με σουτ έστειλε την μπάλα αρχικά στο οριζόντιο δοκάρι για να κάνει το 2-1 στη συνέχεια.

Τελικά ο Παναιτωλικός κατάφερε να φύγει με το βαθμό της ισοπαλίας καθώς στο 90΄ και μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπαρμπόσα, ο Βαρόνε βρήκε τη μπάλα στην κίνηση και διαμορφωσε το τελικό σκορ (2-2).

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος

Κίτρινες: Μανούσος, Αντέτζο, Γκολέμιτς, Σαράνοφ - Βαρόνε

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Σαράνοφ, Μαζουλουξής, Βύντρα, Αντέτζο, Ανχελ Μαρτίνεθ, Τρούμπουλος (58΄ Γκολέμιτς), Νούνιες, Μανουσάκης (58΄ Προβυδάκης), Ρόμανιτς (81΄ Τσούκαλος), Τιρόνε (74΄ Σαρμαντάς), Μανούσος (74΄ Αραμπούλι)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ροντρίγκες, Λούι (82΄ Μορσάι), Βργκοτς, Κορνέλιους (87΄ Μπαρμπόσα), Χουχούμης, Τσιγγάρας, Φλόρες (82΄ Καρέλης), Βαρόνε, Ντίας (+90΄ Αντούνιες), Ντουάρτε, Βέργος (+90΄ Μπελεβώνης).

