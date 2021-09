Κοινωνία

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: Η Ντόρα ήταν “αντράκι”, λέει ο αδελφός της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αδελφός της 32χρονης μιλά στον ΑΝΤ1, ενώ η οικογένειά της απαντά στη «συγγνώμη» της οικογένειας του δράστη.

Του Κώστα Τάτση

Μέλη της οικογένειας της 32χρονης Ντόρας με τα οποία επικοινώνησε ο ΑΝΤ1 είπαν πως η «συγγνώμη» της οικογένειας του δράστη δεν την θα φέρει πίσω, απαντώντας στην επιστολή της οικογένεια του 40χρονου.

Επισημαίνουν πως θα έπρεπε η ίδια η οικογένεια να είχε φροντίσει μετά τις προτροπές της νεαρής εκπαιδευτικού να αντιμετωπίσει τις κακόποιητικές πράξεις του 40χρόνου και όχι να υποστηρίζουν πως δεν συμβαίνει τίποτα. Οι συγγενείς της κοπέλας θεωρούν πως η δήλωση αυτή είναι ετεροχρονισμένη και δεν έχει καμία σημασία.

Ο αδελφός της Ντόρας, Ζαχαρίας, από την πλευρά του, ξέσπασε μέσω του ΑΝΤ1 για τη δολοφονία της. «Όταν συγκατοίκησε μαζί του τότε άρχισε να βλέπει. Ο ψυχοπαθής δολοφόνος της, της τα παρουσίαζε όλα σαν θύμα. Ο συγκεκριμένος το έπαιζε θύμα στην αδελφή μου. Προσπαθούσε να πατήσει πάνω στις ευαισθησίες της αδελφής μου. Η αδελφή μου όμως δεν ήταν ούτε κανένα κοριτσάκι αγαθό. Η αδελφή μου ήταν … τι να σας πω … ήταν αρσενικό σε πολλά θέματα. Ήταν αντράκι η Ντόρα». Δήλωσε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον ΑΝΤ1, υποστηρίζοντας πως «οι άντρες που αγαπούν δεν αντιδρούν με τέτοιο τρόπο».

«Ποιος κάνει τέτοια πράγματα; Πόσο δειλός μπορεί να είναι κάποιος για να κάνει τέτοια πράγματα; Αυτός είχε έρθει εδώ με σκοπό να κάνει τους γονείς μου να πείσουν την Ντόρα να γυρίσει στο σπίτι που μένανε, λέγοντάς τους πως το σπίτι της Ντόρας ήταν εκεί μαζί του και όχι εδώ. Ο πατέρας μου ήταν αυτονόητο να του πει ‘Κοίταξε φίλε, το σπίτι της Ντόρας είναι εδώ. Εδώ είναι η οικογένειά της, και μπορεί να έρθει όποια στιγμή θέλει εκείνη’. Εκεί καταλάβαμε πια ότι το παιδί κάτι υπάρχει. Εκείνο το βράδυ αντί να θες να την κάνεις να γυρίσει κάνοντας καλές πράξεις, μπήκε και διέγραψε όλες τις φωτογραφίες που είχε η αδελφή μου στο Google. Φωτογραφίες, βίντεο με τον παππού μου. Που η αδελφή μου προσευχόταν κάθε βράδυ για τον παππού μου», συνέχισε ο Ζαχαρίας.

Με λόγια που προκαλούν αίσθηση επισημαίνει πως δεν θα άφηνε την αδελφή του μόνη της εάν γνώριζε.

«Αν γνώριζα, την αδελφή μου θα την είχα μαζί μου στη δουλειά. Θα την έπαιρνα μαζί μου. Δεν θα την άφηνα να βγει ούτε έξω από το σπίτι μόνη της. Η αδελφούλα μου ήθελε απλά να χωρίσουν. Δεν ήθελε να χάσει την ιδιοκτησία του, όπως καταλαβαίνετε. Και δεν αυτοκτόνησε … τέτοιοι άνθρωποι δεν αυτοκτονούν από τύψεις. Αν είχε τύψεις από το προηγούμενο βράδυ που την παρακολουθούσε και δεν του βγήκε, και λέω ‘Ρε κάθαρμα, έχεις τόσες ώρες να πεις, τι πάω να κάνω;»’. Σκεφτείτε πόσο αποφασισμένος ήταν, με όπλο που σε περίπτωση που του πει όχι να την εκτελέσει.

Ειδήσεις σήμερα:



Αντιεμβολιαστές - Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Την Τρίτη τα πορίσματα για τις έρευνες στο Διαδίκτυο