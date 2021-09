Life

Mad Clip: η ταχύτητα του μοιραίου οχήματος και της πρόσκρουσης

Το συμπέρασμα του πραγματογνώμονα για τα αίτια του δυστυχήματος που στοίχισαν τη ζωή του trapper.

Με περίπου 135 χλμ έτρεχε το αυτοκίνητο του Mad Clip τα ξημερώματα της Πέμπτης 2 Σεπτεμβρίου όπως αποκαλύπτει η Real News της Κυριακής. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε ο πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς που ερεύνησε τα αίτια του δυστυχήματος.

«Η ταχύτητα εκτροπής φαίνεται να μην ήταν κατωτέρα των 134,135 χλμ/ώρα. Είναι μεγάλη ταχύτητα. Το όριο ήταν 50 χλμ. Η δε ταχύτητα πρόσκρουσης πάνω στον μεταλλικό ιστό ήταν γύρω στα 80, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, 85 το πολύ. Έχουμε δε, τέτοιου είδους προσκρούσεις πάνω σε μεταλλικούς στύλους όπως ήταν αυτός ο φωτιστικός στύλος, να έχουμε θανατηφόρους τραυματισμούς ακόμη και με 65 χλμ.

Η εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου αποκλείστηκε τα πρώτα 24ωρα μετά το δυστύχημα καθώς ο οδηγός του οχήματος που διακρίνεται σε αυτό το βίντεο εμφανίστηκε στην Τροχαία, έδωσε κατάθεση και δεν προέκυψε κάτι σε βάρος του», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, Παναγιώτης Μαδιάς.

Αυτά τα δευτερόλεπτα μπήκαν στο μικροσκόπιο των ερευνητών. Εκείνη τη στιγμή το αυτοκίνητο εκτρέπεται και πέφτει σε κολώνα φωτισμού.

«Δυστυχώς ο Mad Clip σε αυτή την περίπτωση ήταν δύο φορές άτυχος. Την πρώτη φορά, η ατυχία, δηλαδή, ο αλλοπρόσαλλος τρόπος που συντελέστη η εκτροπή του οχήματος από το οδόστρωμα μα και εκεί που ήταν πάρα πολύ άτυχος να προσκρούσει με αυτή την ταχύτητα έστω και των 80 με 85 χιλιομέτρων πάνω στον μεταλλικό ιστό», δήλωσε ο Παναγιώτης Μαδιάς.

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων οι οποίες θα δείξουν αν ο trapper δεν ήταν σε θέση να οδηγήσει.

