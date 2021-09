Κόσμος

Ερντογάν: Η Τουρκία θα αγοράσει δεύτερη παρτίδα ρωσικών S-400

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Κανείς δεν μπορεί να παρέμβει στο ποια αμυντικά συστήματα η Άγκυρα», δήλωσε ο Ερντογάν.

O Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του συνεχίζει να σκοπεύει να αγοράσει μια δεύτερη παρτίδα αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων από τη Ρωσία, μια κίνηση που πυροδότησε τις αμερικανικές κυρώσεις και έκανε βαθύτερη τη ρήξη με την Ουάσινγκτον.

Σε συνέντευξη που προβλήθηκε στην εκπομπή Face the Nation με τη Μάργκαρετ Μπρέναν στο αμερικανικό δίκτυο CBS, ο Ερντογάν δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να παρέμβει στο ποια αμυντικά συστήματα η Άγκυρα, σύμμαχος του ΝΑΤΟ, θα αγοράσει. Η Ουάσινγκτον έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι μια δεύτερη παρτίδα των S-400 θα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πυροδοτήσει νέες αμερικανικές κυρώσεις.

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι ο Μπάιντεν - ο οποίος έχει πει επανειλημμένα πως η προώθηση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σε όλο τον κόσμο είναι το κέντρο της εξωτερικής του πολιτικής - ουδέποτε στις συναντήσεις τους έγειρε ζητήματα με το ιστορικό της Τουρκίας στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σχολιάζοντας στην ΕΡΤ τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο και την αναφορά του περί επικείμενης αγοράς δεύτερου πακέτου S-400 από την Μόσχα, τόνισε: «γνωρίζουμε αυτές τις δηλώσεις και καλούμε την Τουρκία με κάθε ευκαιρία και σε κάθε επίπεδο να μην κρατήσει τους S-400 που ήδη έχει αγοράσει και να μην προχωρήσει σε άλλη αγορά ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού.

Συνεχίζουμε να ξεκαθαρίζουμε στην Τουρκία ότι οποιαδήποτε νέα σημαντική αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού θα επιφέρει νέες κυρώσεις βάσει του νόμου ΚΑΑΤΣΑ 231. Αυτές οι κυρώσεις θα είναι ξεχωριστές και επιπρόσθετες σε αυτές που ήδη επιβλήθηκαν τον Δεκέμβρη του 2020. Οι ΗΠΑ θεωρούν την Τουρκία σύμμαχο και φιλική χώρα και συνεχίζουμε να αναζητούμε ευκαιρίες ενίσχυσης των διμερών σχέσεων ακόμη και όταν διαφωνούμε».

Ειδήσεις σήμερα:



Γυναικοκτονία στη Ρόδο: Η Ντόρα ήταν “αντράκι”, λέει ο αδελφός της