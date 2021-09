Κόσμος

Εκλογές στη Γερμανία: Μάχη θρίλερ με οριακό προβάδισμα του SPD

Τα βλέμματα του πλανήτη, στραμμένα στο αποτέλεσμα των κρίσιμων γερμανικών εκλογών. Οι πρώτες δηλώσεις των υποψηφίων.

Προβάδισμα με 26% (+5,5 από το 2017) δίνει στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) το δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, έναντι ποσοστού 24,5% (-8,4) της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU).

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία καταμέτρησης, οι Πράσινοι εξασφαλίζουν 13,9% (+5), το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP) 11,7% (+1), η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) 10,5% (-2,1) και η Αριστερά 5% (-4,2).

Αν η τελική εικόνα δεν διαφοροποιηθεί ουσιαστικά, αριθμητικά τουλάχιστον είναι εφικτός ένας «μεγάλος» συνασπισμός SPD-CDU/CSU, ένας συνασπισμός «Τζαμάικα» με CDU/CSU, Πράσινους, FDP, ένας συνασπισμός «φανάρι κυκλοφορίας» με SPD, Πράσινους, FDP, ενώ δεν είναι εφικτός ο συνασπισμός SPD, Πρασίνων, Αριστεράς.

Το αδελφό κόμμα του CDU στη Βαυαρία, η Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU) κατέγραψε το χειρότερο αποτέλεσμα των 70 χρόνων, κερδίζοντας 32,8%, κατά έξι μονάδες λιγότερο από το 2017.

Θρίλερ τα αποτελέσματα των exit poll

Σύμφωνα με το exit poll του πρώτου δικτύου της γερμανικής κρατικής τηλεόρασης, ΑRD

SPD (Όλαφ Σολτς) 25%

CDU / CSU (Άρμιν Λάσετ) 25%

Πράσινοι (Αναλένα Μπέρμποκ) 15%

FDP (Φιλελεύθεροι) 11%

Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) 11%

Αριστερό Κόμμα (Die Linke) 5%

Ωστόσο, σύμφωνα με το exit poll του ZDF (δεύτερου δικτύου της κρατικής τηλεόρασης)

SPD 26%

CDU/CSU 24%

Πράσινοι 14,5%

Φιλελεύθεροι 12%

ΑfD 10%

Αριστερό Κόμμα (Die Linke) 5%

Οι πρώτες δηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων

«Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα», δήλωσε πριν από λίγο ο υποψήφιος καγκελάριος της Χριστιανικής Ένωσης 'Αρμιν Λάσετ, ο οποίος απηύθυνε ωστόσο έμμεση πρόσκληση προς τους Φιλελεύθερους (FDP) και τους Πράσινους για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.

Σε ό,τι αφορά το δυσμενές αποτέλεσμα, το απέδωσε στην απουσία «μπόνους εξουσίας», επειδή ο αρχηγός του CDU δεν ήταν και καγκελάριος, καταλογίζοντας εμμέσως την ευθύνη στην 'Αγγελα Μέρκελ. «Η Γερμανία χρειάζεται τώρα έναν συνασπισμό για το μέλλον», τόνισε και πρόσθεσε ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου να σχηματιστεί ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία της Ένωσης.

Από την πλευρά του ο υποψήφιος καγκελάριος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι το κόμμα του προηγείται και επομένως έχει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Ο επικεφαλής του Κόμματος των Φιλελεύθερων (FDP), Κρίστιαν Λίντνερ, δεν αποκλείεται να έχει τελικά τον ρόλο του ρυθμιστή της επόμενης κυβέρνησης. «Οι πολίτες θέλουν μια κυβέρνηση του κέντρου», δήλωσε και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα του κόμματός του. Η δήλωσή του ερμηνεύτηκε από πολλούς σχολιαστές ως νύξη προς την Χριστιανική Ένωση.

Γενικός γραμματέας SPD: Έχουμε εντολή να κυβερνήσουμε

"Έχουμε εντολή να κυβερνήσουμε και ο Όλαφ Σολτς να γίνει Καγκελάριος", δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του SPD Λαρς Κλινγκμπάιλ, αναφερόμενος στην πρόγνωση αποτελέσματος που δίνει στο κόμμα του προβάδισμα δύο μονάδων έναντι των CDU/CSU.

Η πρώτη αντίδραση του Γερμανού πρέσβη μετά την ανακοίνωση των exit poll

Τα exit poll και τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών παρακολούθησε από τον κήπο της γερμανικής πρεσβευτικής κατοικίας στην Αθήνα, με την παρουσία προσκεκλημένων από τον πολιτικό κόσμο, ο πρεσβευτής της Γερμανίας στην Ελλάδα Ερνστ Ράιχελ. Κατά τη διάρκεια της εκλογικής βραδιάς, που ξεκίνησε με το κλείσιμο της κάλπης στη Γερμανία και την ανακοίνωση των exit poll, ο Γερμανός πρέσβης δήλωσε: «Ήταν μια συναρπαστική εκλογική βραδιά. Δεν έχουμε ξαναδεί στη Γερμανία τέτοια εκλογική βραδιά στην οποία το αποτέλεσμα είναι τόσο κοντινό. Είναι πολύ νωρίς να πούμε τι είδους κυβέρνηση θα σχηματιστεί. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε ποιο κόμμα θα είναι πρώτο. Περιμένω ότι θα υπάρξει μια περίοδος κατά την οποία τα κόμματα θα διερευνήσουν ποια κυβέρνηση συνεργασίας θα διαμορφωθεί».

Στην εκλογική βραδιά παραβρέθηκαν ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, οι αναπληρωτές υπουργοί Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο υφυπουργοί Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης, Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου, καθώς και ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Επίσης, παραβρέθηκαν ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, επικεφαλής διπλωματικών αποστολών, εκπρόσωποι γερμανικών πολιτικών ιδρυμάτων και του ελληνογερμανικού εμπορικού επιμελητηρίου, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι και υπότροφοι του προγράμματος ανταλλαγής του γερμανικού κοινοβουλίου.

