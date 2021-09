Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Super Cup: “Πράσινη” η πρώτη κούπα της σεζόν

Για 27η διαδοχική σεζόν, ο Παναθηναϊκός κατακτά τίτλο, αφού επικράτησε 92-83 του αξιόμαχου Προμηθέα Πάτρας στον τελικό του Super Cup της Basket League.

Ο μοναδικός τίτλος που έλειπε από τη συλλογή του, προστέθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/9) στην τροπαιοθήκη του Παναθηναϊκού, μετά τον θρίαμβό του στον τελικό του Super Cup, που φιλοξενήθηκε στο κλειστό «Δ. Τόφαλος». Οι πρωταθλητές Ελλάδας επικράτησαν με 92-83 του περσινού κατόχου του τίτλου, Προμηθέα Πατρών, έχοντας κορυφαίο τον Ιωάννη Παπαπέτρου (20π.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της χρονιάς, οι «πράσινοι» συμπλήρωσαν τις 27 διαδοχικές αγωνιστικές περιόδους που κατακτούν τουλάχιστον ένα τρόπαιο, διευρύνοντας το εντυπωσιακό σερί τους.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 53-39, 76-63, 92-83

Μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός βασίστηκε στις επιθετικές εμπνεύσεις του Νέντοβιτς, εκτοξεύοντας γρήγορα τη διαφορά στο +10 (33-23 στο 12΄), έχοντας ολοκληρώσει ένα σερί 16-0, το οποίο είχε αρχίσει από την πρώτη περίοδο. Οι Αχαιοί προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά οι «πράσινοι» βρήκαν λύσεις από μέση και μακρινή απόσταση, διατηρώντας τη διψήφια διαφορά μέχρι το τέλος του ημιχρόνου (53-39).

Με διάρκεια σε άμυνα και επίθεση στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός δεν απειλήθηκε και μπήκε στον... επίλογο του αγώνα στο +13 (76-63). Κι ενώ άπαντες περίμεναν μία εύκολη βραδιά για την ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη οι Πατρινοί δεν τα παράτησαν.

Με τον Γιαννόπουλο να βρίσκει ρυθμό από τα 6.75, ο Προμηθέας μείωσε σε 82-77 στο 37΄, αλλά ο Παπαγιάννης και η ψυχραιμία των «πράσινων» από τη γραμμή των ελευθέρων βολών επανέφεραν την τάξη στο ματς, με το «τριφύλλι» να φτάνει άνετα στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν 2021-22.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι 4, Παπαπέτρου 20 (1), Γουάιτ 15, Φλόιντ 4, Σαντ-Ρος 8, Μέικον 10 (1), Παπαγιάννης 14, Καββαδάς 2, Κασελάκης 8 (2), Νέντοβιτς 7, Ματζούκας.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Κασιμίρο): Ρέι 10 (2), Γκάντι 10 (2), Χαντ 7, Ρογκαβόπουλος 13 (3), Μάιλς 18 (3), Σβαρτζ 5, Γκραντ 4, Αγραβάνης 4, Γκίκας 1, Γιαννόπουλος 11 (3).

