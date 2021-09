Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: συνάντηση με Μακρόν στο Παρίσι

Το Παρίσι είναι ο ενδιάμεσος σταθμός του πρωθυπουργού, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη, όπου μεταξύ άλλων θα συναντηθεί και με τον Γάλλο πρόεδρο.

Το Παρίσι είναι ο ενδιάμεσος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη. Ο πρωθυπουργός επισκέπτεται σήμερα τη γαλλική πρωτεύουσα για τα εγκαίνια της έκθεσης «Παρίσι-Αθήνα: Γέννηση της Σύγχρονης Ελλάδας» στο Μουσείο του Λούβρου. Η έκθεση διοργανώνεται με αφορμή τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και στοχεύει στην ανάδειξη των δεσμών που ενώνουν την Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Τον πρωθυπουργό θα υποδεχθεί στο Λούβρο ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι δυο ηγέτες θα εγκαινιάσουν από κοινού την έκθεση ενώ στη συνέχεια θα έχουν δείπνο εργασίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολεί και τις δυο χώρες. Άλλωστε αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή τους συνάντηση έρχεται σε συνέχεια συχνών συναντήσεων που είχαν το τελευταίο διάστημα. Πριν λίγες ημέρες ο Πρόεδρος της Γαλλίας ήταν στη Σύνοδο Κορυφής της EUMED στην Αθήνα ενώ υπενθυμίζεται και η συνάντησή τους σε γεύμα που παρέθεσε ο κ. Μακρόν για τους προσκεκλημένους του στη Μασσαλία, στο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης με αφορμή την γαλλική πρωτοβουλία «Μεσόγειος, υποδειγματική θάλασσα έως το 2030», όπου ο πρωθυπουργός απηύθυνε ομιλία.

Η συζήτηση που θα έχουν απόψε προσλαμβάνει πρόσθετο ενδιαφέρον μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη διεθνή διπλωματική σκακιέρα και ενώ και οι δυο έχουν μιλήσει για την ανάγκη ευρωπαϊκής αμυντικής ένωσης. Ο πρωθυπουργός μόλις προχθές από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ ανέφερε επ’ αυτού ότι μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση θα ενισχύσει το ΝΑΤΟ, θα αναγκάσει ευρωπαϊκές χώρες να αντιμετωπίσουν ζητήματα διαλειτουργικότητας και πενιχρών αμυντικών προϋπολογισμών και θα επιταχύνει τη συνεργασία τους σε ζητήματα του κυβερνοχώρου αλλά και του διαστήματος.

«Αν η Ευρώπη φιλοδοξεί να είναι όχι μόνο μια οικονομική, αλλά και μια γεωπολιτική υπερδύναμη, είναι καιρός να ξεκινήσει σοβαρά αυτή η συζήτηση. Και οι χώρες που είναι περισσότερο διατεθειμένες να προχωρήσουν μπορούν να το κάνουν με ταχύτερο ρυθμό. Τα στρατηγικά μας συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, την περιοχή του Σαχέλ μας αναγκάζουν να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση με μια ανανεωμένη αίσθηση επείγοντος. Γιατί θα υπάρξουν αποστολές όπου το ΝΑΤΟ και τα Ηνωμένα Έθνη δεν θα είναι παρόντα. Αλλά θα πρέπει να είναι παρούσα η ΕΕ», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί επίσης με τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO Audrey Azoulay.

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού σήμερα έχει ως εξής:

Στις 14:00 (ώρα Ελλάδας) ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Audrey Azoulay, στην έδρα του οργανισμού.

Στις 20:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron θα εγκαινιάσουν από κοινού την έκθεση Paris - Athenes, Naissance de la Grece moderne 1675 ? 1919 (Παρίσι - Αθήνα, η Γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας 1675 - 1919), στο Λούβρο.

Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα έχουν δείπνο εργασίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

