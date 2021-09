ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Πέταλο του Μαλιακού: Σαν σήμερα το τραγικό τροχαίο με τους νεκρούς μαθητές

Στην εθνική οδό, στο ύψος του Ασπρονερίου, το λεωφορείο με τους μαθητές συγκρούεται πλαγιομετωπικά με νταλίκα που έχει μπει στο αντίθετο ρεύμα!

Ήταν Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2004. Ώρα 9.50 το πρωί.

Το σχολικό λεωφορείο που μεταφέρει 37 μαθητές και 4 καθηγητές του λύκειο Φαρκαδόνας Τρικάλων στην Αθήνα προκειμένου να παρακολουθήσουν τους παραολυμπιακούς Αγώνες κινείται στο 173 χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας.

Το λεωφορείο φτάνει στο πέταλο του Μαλιακού. Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας βρίσκεται μια νταλίκα, που μεταφέρει υαλοπίνακες. Ξαφνικά, ο οδηγός της λόγω μετατόπισης του φορτίου, χάνει τον έλεγχο του οχήματος, περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούεται πλαγιομετωπικά με το λεωφορείο, το οποίο ανατρέπεται.

Επτά μαθητές βρίσκουν ακαριαίο θάνατο: Μπουραζέλης Χρήστος, Λίτσιου Αικατερίνη, Καλύβα Στεφανία, Τέλλιος Κωνσταντίνος, Σαράφη Ευγενία, Οικονομούλας Απόστολος, και Καματσέλος Ιωάννης.

Η είδηση έπεσε σαν βόμβα στην εκπαιδευτική κοινότητα, στα χαροκαμένα χωριά της Φαρκαδόνας, του Διασέλου, του Ζάρκου και του Γριζάνου. Οι εικόνες που διαδραματιζόταν στα τέσσερα χωριά σπαρακτικές.

Γονείς, αδέλφια, παππούδες γαντζωμένοι στα επτά λευκά φερέτρα των 15χρονων αγγελουδιών να σπαράσσουν για τον αδόκητο χαμό. Οι καμπάνες να χτυπούν πένθιμα ραγίζοντας τις πέτρες. Φίλοι και συμμαθητές, χωριανοί, να αποχαιρετούν τις 3 ντυμένες νυφούλες και τους 4 γαμπρούς για το μεγάλο ταξίδι της αιωνιότητας.

Πηγή: krinitrikalon.gr

