Πολιτική

Κυπριακό: συνάντηση Αναστασιάδη με Γκουτέρες και Τατάρ στη Νέα Υόρκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συνάντηση για το Κυπριακό θα πραγματοποιηθεί υπό μορφή γεύματος που θα παραθέσει ο κ. Γκουτέρες.

Συνάντηση με τον γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ πρόκειται να έχει, σήμερα στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Η συνάντηση για το Κυπριακό θα πραγματοποιηθεί υπό μορφή γεύματος που θα παραθέσει ο κ. Γκουτέρες στον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον ηγέτη της Τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με την απερχόμενη Ειδική Αντιπρόσωπο του ΟΗΕ στην Κύπρο Τζέιν Χολ Λουτ, ο κ. Αναστασιάδης δήλωσε ότι, παρά τις δυσκολίες, ευελπιστεί ότι στη σημερινή τριμερή συνάντηση θα γίνουν βήματα για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό.

Ειδήσεις σήμερα:

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για S-400: προειδοποιεί με κυρώσεις την Τουρκία

Εκλογές στη Γερμανία: νικητές οι Σοσιαλδημοκράτες

Κυριάκος Μητσοτάκης: συνάντηση με Μακρόν στο Παρίσι