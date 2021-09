Κόσμος

Νιγηρία - απαγωγή: μαθητές αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από μήνες

Μετά τη μαζική απαγωγή 121 μαθητών από τους κοιτώνες του γυμνασίου Βαπτιστών Bethel Secondary School, οι 100 εξ αυτών έχουν αφεθεί ελεύθεροι ή μπόρεσαν να αποδράσουν.

Οι ένοπλοι που απήγαγαν πάνω από εκατό μαθητές εξαπολύοντας επίθεση σε χριστιανικό σχολείο στη βορειοδυτική Νιγηρία στις αρχές του Ιουλίου απελευθέρωσαν άλλους δέκα εξ αυτών, ανακοίνωσε χθες Κυριακή εκπρόσωπος του σχολείου και των γονέων.

Μετά τη μαζική απαγωγή 121 μαθητών την 5η Ιουλίου από τους κοιτώνες του γυμνασίου Βαπτιστών Bethel Secondary School, στην περιφέρεια της πόλης Καντούνα, οι εκατό εξ αυτών έχουν αφεθεί ελεύθεροι ή μπόρεσαν να αποδράσουν· άλλοι 21 παραμένουν ακόμη στα χέρια των δραστών.

«Οι απαγωγείς απελευθέρωσαν 10 μαθητές ακόμη αφού έλαβαν τα λύτρα που ζητούσαν, όπως στις περιπτώσεις των μαθητών που είχαν αφήσει ελεύθερους προηγουμένως», εξήγησε ο αιδεσιμότατος Τζόζεφ Χαγιάμπ, χωρίς να αποκαλύψει το ύψος του ποσού που καταβλήθηκε. «Άλλοι ένδεκα μαθητές παραμένουν σε αιχμαλωσία και ελπίζουμε ότι θα απελευθερωθούν όλοι την επόμενη φορά που θα καταλήξουμε σε συμφωνία με τους κακοποιούς», είπε.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη πως συνέλαβε τρεις υπόπτους για την απαγωγή, που διαπράχθηκε πριν από σχεδόν τρεις μήνες. Ακολούθησε σειρά παρόμοιων από βαριά οπλισμένες συμμορίες που δρουν στη βορειοδυτική και στην κεντρική Νιγηρία.

Οι συμμορίες λεηλατούν χωριά, διαπράττουν ζωοκλοπές κι απαγωγές τοπικών προσωπικοτήτων, ταξιδιωτών και, τελευταία, ολοένα συχνότερα μαθητών, προκειμένου να αποσπάσουν λύτρα. Δρουν με ορμητήρια καταυλισμούς στο δάσος Ρούγκου, που εκτείνεται στις νιγηριανές πολιτείες Ζαμφαρά, Κατσίνα, Καντούνα και Νίγηρα. Δεν έχουν κανένα ιδεολογικό κίνητρο, αντίθετα με τις οργανώσεις τζιχαντιστών που λυμαίνονται την πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής. Κάπου 1.000 μαθητές και φοιτητές έχουν απαχθεί από τον Δεκέμβριο, όταν οι συμμορίες άρχισαν να βάζουν συστηματικά στο στόχαστρο εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι περισσότεροι έχουν απελευθερωθεί, έπειτα από διαπραγματεύσεις, όμως εκατοντάδες παραμένουν στην αιχμαλωσία, σε καταυλισμούς κρυμμένους σε δασικές εκτάσεις.

Τον περασμένο μήνα, σχεδόν εκατό μαθητές ιδιωτικού μουσουλμανικού ιεροδιδασκαλείου, που είχαν απαχθεί στη δυτική Νιγηρία τον Μάιο, επανενώθηκαν με τους γονείς τους. Αυτού του είδους οι απαγωγές αρχικά διαπράττονταν από τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ. Η απαγωγή 200 και πλέον νεαρών μαθητριών από τους κοιτώνες τους στο Τσιμπόκ το 2014 είχε προκαλέσει κατακραυγή στη Νιγηρία και διεθνώς.

