Κορονοϊός – Λεβέντης: Κρίσιμα τα επόμενα 24ώρα

Ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την κατάσταση της υγείας του προέδρου της Ένωσης Κεντρώων.

«Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, μας ευχαριστεί ότι υπάρχει σταθερότητα», δήλωσε ο Γιώργος Μπουλμπασάκος στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», σχολιάζοντας την κατάσταση της υγείας του Βασίλη Λεβέντη.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων νοσηλεύεται στη ΜΕΘ – Covid του Ευαγγελισμού από την περασμένη Παρασκευή και είναι διασωληνωμένος.

Ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής τόνισε ότι, «τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα», για την κατάσταση της υγείας του Βασίλη Λεβέντη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι, «είναι αγωνιστής και θα τα καταφέρει».

«Έχει υποκείμενα και προσπαθούμε να τα ελέγξουμε, είναι αυτό που μας ανησυχεί», είπε.

Σχετικά με την πληρότητα στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, είπε πως παρά το ότι υπάρχει αυξημένη πληρότητα, υπάρχουν κρεβάτια και εξήγησε πως η κατάσταση δεν είναι ασφυκτική.

«Να ρίξουμε την προσοχή μας στη βόρεια Ελλάδα, όπου τα πράγματα είναι κρίσιμα, μην φτάσουμε στα περσινά», κατέληξε ο Γιώργος Μπουλμπασάκος.

