Κόσμος

Η Βρετανία ξεμένει από καύσιμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χαοτική είναι η κατάσταση με τα καύσιμα στη Βρετανία. Πανικός από τους καταναλωτές, ενώ η κυβέρνηση αντιμετωπίζει πολλά ανοιχτά μέτωπα.

H BP ανακοίνωσε ότι ορισμένες κατηγορίες καυσίμων έχουν εξαντληθεί σε περίπου το 1/3 των πρατηρίων της βενζίνης στη Βρετανία, καθώς ο πανικός που επικράτησε οδήγησε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναστολή των νόμων του ανταγωνισμού και να επιτρέψει στις εταιρίες να συνεργαστούν για τη μείωση των ελλείψεων στα καύσιμα.

Γραμμές οχημάτων σχηματίστηκαν χθες, για τρίτη ημέρα, στους σταθμούς ανεφοδιασμού βενζίνης, καθώς οι αυτοκινητιστές περίμεναν, αρκετοί για ώρες, να γεμίσουν τα ντεπόζιτά τους με καύσιμα, καθώς οι εταιρίες καυσίμων ανέφεραν ότι η έλλειψη σε οδηγούς προκαλούσε προβλήματα στις μεταφορές από τα διυλιστήρια προς τα σημεία εφοδιασμού.

Μερικοί από τους ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων επέβαλαν πλαφόν στα διαθέσιμα καύσιμα που είχαν, ενώ άλλοι έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους.

«Με την αυξημένη ζήτηση που παρατηρήθηκε κατά το τελευταίο διήμερο, εκτιμούμε ότι περίπου το 30% των σταθμών εφοδιασμού σε αυτό το δίκτυο δεν έχουν κατά την παρούσα περίοδο ούτε τις βασικές ποσότητες καυσίμου», ανακοίνωσε η BP, η οποία διαχειρίζεται 1.200 πρατήρια καυσίμων στη Βρετανία.

«Εργαζόμαστε προκειμένου να ανεφοδιάσουμε το συντομότερο δυνατό».

Ο πανικός για τα καύσιμα καταγράφεται καθώς η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με αρκετές κρίσεις: μία αύξηση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων που αναγκάζει τις επιχειρήσεις των καυσίμων να βγουν εκτός λειτουργίας, μία σχετική έλλειψη διοξειδίου του άνθρακα που απειλεί να εκτροχιάσει την παραγωγή κρέατος, καθώς χρησιμοποιείται στην αναισθησία των πουλερικών και των χοίρων πριν από τη σφαγή τους, αλλά και μία έλλειψη στους οδηγούς φορτηγών που προκαλεί συνθήκες χάους στις πωλήσεις λιανικής και παράλληλα αδειάζει μερικά ράφια.

Ο αγγλοολλανδικός πετρελαϊκός όμιλος Shell ανακοίνωσε ότι έχει καταγράψει αυξημένη ζήτηση για καύσιμα.

Αντιδρώντας, ο υπουργός Επιχειρηματικότητας Κουάσι Κουάρτεγκ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την εφαρμογή της νομοθεσίας ανταγωνισμού, προκειμένου να επιτρέψει στις εταιρίες να μοιραστούν πληροφορίες και να συντονίσουν τις ενέργειές τους.

«Αυτό το βήμα θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να εργαστεί εποικοδομητικά με τους παραγωγούς καυσίμων, τους προμηθευτές, τους οδηγούς φορτηγών, αλλά και τους πωλητές λιανικής, ώστε να διασφαλιστεί ότι η αναστάτωση στην αγορά θα περιοριστεί στο ελάχιστο, όσο αυτό είναι δυνατό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο επιχειρηματικότητας.

Ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς νωρίτερα απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία, δηλώνοντας ότι οι ελλείψεις καυσίμων προκλήθηκαν κυρίως από πανικό για την αγορά καυσίμων και ότι η κατάσταση θα ισορροπήσει τελικά από μόνη της, καθώς το καύσιμο δεν μπορεί να αποθηκευτεί.

«Υπάρχει άφθονο καύσιμο. Δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμου στη χώρα», δήλωσε ο Σαπς στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

«Έτσι, το πιο σημαντικό πράγμα είναι οι άνθρωποι να συνεχίσουν, όπως θα έκαναν στην καθημερινότητά τους και να φουλάρουν τα αυτοκίνητά τους όπως θα έκαναν κανονικά. Έτσι, δεν θα έχουμε ουρές, ούτε ελλείψεις στις αντλίες εφοδιασμού».

Μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Κουάρτεγκ, στελέχη της βιομηχανίας καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και εκπροσώπων από τη Shell και την Exxon Mobil Corp, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους, που εκδόθηκε από το αρμόδιο υπουργείο, ότι στη συνάντηση τονίστηκε και επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπήρξε έλλειψη καυσίμων σε εθνικό επίπεδο για τη Βρετανία.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυπριακό: συνάντηση Αναστασιάδη με Γκουτέρες και Τατάρ στη Νέα Υόρκη

Εκλογές στη Γερμανία: νικητές οι Σοσιαλδημοκράτες

Σεισμός στην Κρήτη – Λέκκας: οι πολίτες να παραμείνουν έξω