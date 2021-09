Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη – Λέκκας: οι πολίτες να παραμείνουν έξω

Ο καθηγητής Λέκκας μιλά στον ΑΝΤ1 για το μεγάλο σεισμό που ταρακούνησε την Κρήτη.

«Δεν έχουμε αρκετές ζημιές, ούτε επιπτώσεις στους κατοίκους», σχολίασε για τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Κρήτη ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Τα πράγματα βρίσκονται σε εξέλιξη», είπε κληθείς να σχολιάσει το μέγεθος της δόνησης και συμπλήρωσε πως «έχουμε να κάνουμε με κάτι παράλογο, έχουμε μεγαλύτερο σεισμό από ό,τι περιμέναμε».

Συμβούλεψε τους πολίτες να «παραμείνουν έξω, κυρίως από τα παλιά σπίτια. Τα σχολεία να διακόψουν τα μαθήματά τους, τουλάχιστον για σήμερα».

Έκανε λόγο για «πολύ μεγάλη σεισμική δόνηση» και είπε πως «τα ξενοδοχεία έκαναν τις διαδικασίες εκκένωσης», εκτιμώντας ότι «όλα θα πάνε καλά».

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στο Αρκαλοχώρι και είχε μικρό εστιακό βάθος.

«Δεν έχουμε καταρρεύσεις κτηρίων, μόνο ρωγμές», είπε ο Ευθύμιος Λέκκας.

