Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα για βόμβα στα Δικαστήρια

Η κλήση έγινε στον τριψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης, 112.

Εκκενώθηκε το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ύστερα από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας. Η κλήση έγινε λίγο πριν από τις 9:00 το πρωί στον τριψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης, 112.

Τελικά το τηλεφώνημα αποδείχθηκε φάρσα, καθώς ο έλεγχος στο κτίριο ολοκληρώθηκε, δίχως να έχει εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Η ΕΛ.ΑΣ. είχε εκκενώσει το κτίριο και διέκοψε την κίνηση των οχημάτων επί της οδού 26ης Οκτωβρίου. Η κυκλοφορία έχει πλέον αποκατασταθεί.

