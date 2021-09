Life

Μόρτζος για Φιλιππίδη: Αναρωτιέμαι ποια ήταν η σχέση του με τις καταγγέλλουσες (βίντεο)

Ο ηθοποιός Γιάννης Μόρτζος μίλησε στο "Πρωινό" για τον Πέτρο Φιλιππίδη και τις δηλώσεις του που προκάλεσαν αίσθηση. Άφωνη η Σκορδά με τα όσα είπε ο ηθοποιός.

Στον αέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό” βγήκε το πρωί της Δευτέρας ο ηθοποιός Γιάννης Μόρτζος, ο οποίος μίλησε για τις δηλώσεις που έκανε σε συνέντευξή του για τον Πέτρο Φιλιππίδη που προκάλεσαν αίσθηση.

Συγκεκριμένα ο ηθοποιός στην συνέντευξή του στην εφημερίδα On Time είπε: «Εγώ αυτό θεωρώ ότι δεν είναι έντιμο. Έπρεπε οι κυρίες αυτές -τις οποίες βεβαίως σέβομαι ως καλλιτέχνιδες- όταν έγινε το συμβάν, την ίδια μέρα να πάνε να το καταγγείλουν. Αυτά τα άλλα πριν από 10 χρόνια, πριν από 18 χρόνια, πριν από 22 χρόνια… ή έχει παραγραφεί, αυτά με συχωρείς πολύ αλλά είναι "τσαρλατανισμοί". Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Εμένα με βρίσκει αντίθετο όλο αυτό. Έπρεπε να αντιδράσουν αμέσως. Πιστεύω πως όλο αυτό με το #MeToo θα "ξεφουσκώσει". Ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης για να βγουν τα κακά ένστκτα που έχουμε όλοι μέσα μας».

Το συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξης προβλήθηκε στην εκπομπή και στη συνέχεια ο Γιάννης Μόρτζος βγήκε τηλεφωνικά. Αυτά που είπε, όμως, άφησαν τη Φαίη Σκορδά με το στόμα ανοιχτό.

«Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω! Ακούω και σέβομαι και την ηλικία και την πορεία, όμως, μου κάνει τόσο εντύπωση, έχω μείνει με το στόμα ανοικτό. Αλήθεια σας λέω, ήμουν σίγουρη ότι κάτι παρεξηγήθηκε. Είναι η αλήθεια μου. Αυτό περίμενα σήμερα», είπε η Φαίη Σκορδά.

Δείτε όσα δήλωσε στο "Πρωινό" ο Γιάννης Μόρτζος

