Κοινωνία

Γλυκά Νερά: ανατροπή για την επιμέλεια της Λυδίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1 για τις σχέσεις των δύο οικογενειών, που φέρνουν ανατροπή στην υπόθεση της επιμέλειας του παιδιού της δολοφονημένης Καρολάιν.

«Στο δικαστήριο δεν πρόκειται να αντιδικήσουμε με τους γονείς της Καρολάιν», δήλωσε μέσω του δικηγόρου της στον ΑΝΤ1 η οικογένεια του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, που αποσύρει το αίτημα συνεπιμέλειας με τους γονείς της Καρολάιν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που παρουσίασε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Κέλλυ Χεινοπώρου, οι γονείς συναντήθηκαν στην Αλόννησο, όπου το καλοκαίρι μετακόμισαν οι γονείς του Μπάμπη.

Υπάρχει σχεδόν καθημερινή επικοινωνία μεταξύ των. Οι δύο πλευρές τα πηγαίνουν πολύ καλά. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, οι γονείς της Καρολάιν έχουν δώσει στους γονείς του Μπάμπη το «ελεύθερο» να βλέπουν το παιδί όποτε θέλουν, πέραν των οδηγιών του δικαστηρίου.

Οι σχέσεις με τον Μπάμπη είναι πολύ ψυχρές, δεν επικοινωνούν μαζί του, παρά μόνο τα τηλέφωνα που τους παίρνει αυτός.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» πρώην συνεργάτης και προϊστάμενος του πιλότου, τον περιέγραψε ως «σεμνό και προσεκτικό, που δεν έδειχνε χαρακτήρα αλαζόνα.

«Πολλές φορές δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι προχώρησε σε κάτι τέτοιο», είπε και συμπλήρωσε πως δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι όταν τον είδε τελευταία φορά, 2-3 εβδομάδες πριν τη δολοφονία.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυπριακό: συνάντηση Αναστασιάδη με Γκουτέρες και Τατάρ στη Νέα Υόρκη

Σεισμός στην Κρήτη – Λέκκας: οι πολίτες να παραμείνουν έξω

Κυριάκος Μητσοτάκης: συνάντηση με Μακρόν στο Παρίσι