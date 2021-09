Life

“Άγριες Μέλισσες”: Όσα έγιναν στην πρώτη προβολή (βίντεο)

Το βράδυ της Κυριακής έγινε η πρώτη προβολή των "Άγριων Μελισσών" και οι πρωταγωνιστές της σειράς ήταν εκεί και μίλησαν στην κάμερα του "Πρωινού" .

Οι «Άγριες Μέλισσες», η Νο 1 σειρά των δύο τελευταίων χρόνων, επιστρέφουν σήμερα Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, στις 22:00, στον ΑΝΤ1, και γράφουν τη συνέχεια της ιστορίας τους, που αγαπήθηκε και συζητήθηκε όσο καμία άλλη.

Το βράδυ της Κυριακής έγινε η πρώτη προβολή του πρώτου επεισοδίου του γ' κύκλου των "Άγριων Μελισσών" και οι πρωταγωνιστές της σειράς ήταν εκεί και μίλησαν στην κάμερα του "Πρωινού" .

Η προβολή έγινε στο θερινό σινεμά Ελληνίς στους Αμπελόκηπους και φυσικά το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Αναστάσης Ροΐλός με την σύντροφό του, την Έλλη Τρίγγου, ο Παύλος Ορκόπουλος, ο Κωστής Σαββιδάκης, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλο, ο Νίκος Κουρής, η Μαρία Κίτσου, ο Χρήστος Πλαΐνης, η Μαρία Κίτσου και φυσικά τους σεναριογράφους.





Την ίδια ώρα στην κάμερα του "Πρωινού" μίλησαν δημοφιλείς καλλιτέχνες που περιμένουν με ανυπομονησία τις "Άγριες Μέλισσες".

Τι θα δούμε τη Δευτέρα

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 1

21 Απριλίου 1967, η νύχτα που άλλαξε την Ελλάδα για τα επόμενα 7 χρόνια…

Πέντε μήνες μετά, η Δικτατορία έχει εγκαθιδρυθεί. Η βία κι ο φόβος έχουν σκεπάσει όλη τη χώρα. Κάποιοι κρύβονται, άλλοι αντιστέκονται, άλλοι σιωπούν, περιμένοντας ένα θαύμα - όπως οι περισσότεροι κάτοικοι του Διαφανίου. Κάποιοι τάσσονται υπέρ των πραξικοπηματιών, όπως ο Ακύλας Μεγαρίτης, ο μεγάλος αδελφός του Αχιλλέα και ιδρυτής των Αβάντων, που βγαίνει απ’ τη φυλακή, έχοντας στο μυαλό του μεγαλεπήβολα σχέδια εξουσίας και εκδίκησης. Στο πλευρό του, ο Μελέτης που έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με την οικογένεια Μεγαρίτη. Απ’ την άλλη τα μέλη της οικογένειας Σταμίρη και Σεβαστού έχουν νέες δουλειές, νέες ζωές, αλλά όλοι τους προσπαθούν ακόμα να επουλώσουν τις πληγές τους, αλλά και να προσαρμοστούν στη νέα τάξη πραγμάτων.

Ο εκδότης Πέτρος Ορφανίδης και ο ταγματάρχης Ζάχος Λυκογιάννης είναι τα πρόσωπα που θα συνδεθούν άρρηκτα με τις ζωές των αδελφών Σταμίρη και θα τους ξυπνήσουν μνήμες απ’ το παρελθόν ή θα τους προσφέρουν μια έξοδο διαφυγής από το ζοφερό μέλλον που απλώνεται μπροστά τους. Ο Δούκας και η Μυρσίνη θα δεχτούν, ίσως, το ισχυρότερο πλήγμα απ’ τα παιδιά τους. Η Ελένη και ο Λάμπρος θα βρεθούν ξαφνικά στη δίνη μιας νέας Οδύσσειας. Θα καταφέρουν, και αυτή τη φορά, να βγουν αλώβητοι;

