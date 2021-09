Life

“Άγριες Μέλισσες”: τα πρώτα λεπτά από το επεισόδιο της πρεμιέρας (βίντεο)

Δείτε σε αποκλειστικότητα, μέσω της εκπομπής “Το Πρωινό”, την έναρξη του πρώτου επεισοδίου του γ΄ κύκλου της σειράς, που θα προβληθεί στον ΑΝΤ1, απόψε στις 22:00.

Τα πρώτα λεπτά από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του γ΄ κύκλου της σειράς εποχής, «Άγριες Μέλισσες», προβάλλει το πρωί της Δευτέρας η εκπομπή «Το Πρωινό», λίγες ώρες πριν από την μετάδοση του, στις 22:00 απόψε, στον ΑΝΤ1.

Δείτε από την εκπομπή «Το Πρωινό» την έναρξη της πρεμιέρας της σειράς και διαβάστε εδώ όσα θα δούμε στα πρώτα πέντε επεισόδια του γ΄ κύκλου.:

Το βράδυ της Κυριακής, σε «κρυφή πρεμιέρα» που έγινε σε θερινό κινηματογράφο, όλοι οι συντελεστές της σειράς «Άγριες Μέλισσες», μαζί με ανθρώπους του ΑΝΤ1 και καλεσμένους του σταθμού παρακολούθησαν στην μεγάλη οθόνη το πρώτο επεισόδιο του γ΄ κύκλου.

Αμέσως μετά, ηθοποιοί που συμμετέχουν από τον α΄ κύκλο και άλλοι που προστέθηκαν στο καστ προσφάτως, μίλησαν για τα συναισθήματα τους και για το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, που τα προηγούμενα χρόνια και αναμένεται να συνεχίσει φέτος μαγνητίζει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Την προσμονή τους για την αποψινή πρεμιέρα δεν έκρυψαν και δημοφιλείς καλλιτέχνες, όπως ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Πέγκυ Ζήνα: