Φονικός ο σεισμός στην Κρήτη (εικόνες)

Νεκρός άνδρας από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Ένας άνδρας που εκτελούσε εργασίες στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία στο Αρκαλοχώρι στην Κρήτη είναι νεκρός, μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή. Από τα συντρίμμια μέρους της εκκλησίας που κατέρρευσε απεγκλωβίστηκε κι ένας δεύτερος άνδρας. Οι πληροφορίες θέλουν τους δύο άνδρες να ήταν πατέρας και γιος.

Ο αλλοδαπός άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, από το σεισμό υπάρχουν εννέα τραυματίες, επτά με ελαφρές εκδορές και δύο με κατάγματα, οι οποίοι κι έχουν διακομιστεί σε Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία της περιοχής, ενώ δεν υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι.

Ο ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ είχε επίκεντρο στο Αρκαλοχώρι, όπου έχουν σημειωθεί εκτεταμένες ζημιές σε παλιά και εγκαταλελειμμένα κτήρια.

