Σεισμός στην Κρήτη: η ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας

Στην Κρήτη μεταβαίνουν ο Υπουργός και υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, μετά τον ισχυρό σεισμό.

Επιβεβαιώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η πληροφορία για έναν νεκρό στον Προφήτη Ηλία Αρκαλοχωρίου, μετά τον ισχυρό σεισμό στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τη ΓΓΠΠ από τη δόνηση υπάρχουν 9 τραυματίες (7 με ελαφρές εκδορές και 2 με κατάγματα) έχουν διακομιστεί σε Νοσοκομεία/Κέντρα Υγείας.

Δεν υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι.

«Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5.8 βαθμών της κλίμακας Richter σημειώθηκε σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.17΄ στην Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 23 Χλμ. ΒΔ της πόλης της Άρβης και σε απόσταση 346 Χλμ ΝΝΑ της Αθήνας.

Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, οι Υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ μεταβαίνει στην περιοχή η 1η και η 2η ΕΜΑΚ, καθώς και κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, Εμμανουήλ Φραγκάκη και τον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκκα και μεταβαίνει στην περιοχή με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειο Παπαγεωργίου και τον Γενικό Διευθυντή Συντονισμού, Φοίβο Θεοδώρου για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές, αναφέρεται ένας νεκρός και εννέα τραυματίες, ενώ έχουν διαπιστωθεί υλικές ζημιές.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση», αναφέρεται από τη ΓΓΠΠ.

