Σεισμός στο Ηράκλειο: Η “προφητική” ανάρτηση Τσελέντη

Ο Άκης Τσελέντης είχε «προειδοποιήσει» για συνέχεια των δονήσεων στο Αρκαλοχώρι. Η ανάρτησή του στο facebook.

Μία "προφητική" ανάρτηση για την περιοχή του Αρκαλοχωρίου Κρήτης, κοντά στην οποία σημειώθηκε ο φονικός σεισμός των 5,8 Ρίχτερ το πρωί της Δευτέρας είχε κάνει την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Άκης Τσελέντης, με αφορμή τον σεισμό μεγέθους 3,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Ο Άκης Τσελέντης στην ανάρτησή του έκανε λόγο για περιοχή που βρίσκεται σε διέγερση καλώντας τους κατοίκους να ακολουθούν τα μέτρα σεισμικής προστασίας και να αποφεύγουν τα παλιά πετρόχτιστα σπίτια.

Η ανάρτηση Τσελέντη

«Σήμερα το πρωί είχαμε ακόμα ένα σεισμό 3.7R στο Αρκαλοχώρι. Όπως επανειλημμένα έχω αναφέρει το φαινόμενο αυτό θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό ακόμα αλλά τα διαστήματα μεταξύ των σεισμών θα αραιώνουν τα μεγέθη όμως θα Κινούνται σε αυτά τα επίπεδα.

Από τα επιπλέον όργανα που έχουμε τοποθετήσει στην ευρύτερη περιοχή υπολογίσαμε με ακρίβεια τα αίτια του φαινομένου το οποίο οφείλεται στα ρήγματα Καστελλίου και Θραψανού που ενώνονται στο βάθος κάτω από τον Δήμο Μινώα πεδιάδος.

Έχουμε παρατηρήσει και μία μικρή σεισμική δράση στην περιοχή Αρχανών Βασιλειών στο ρήγμα του Γιούχτα το οποίο και αυτό παρακολουθούμε.

Είμαι σε επικοινωνία τόσο με το δήμαρχο Αρκαλοχωρίου όσο και με το δήμαρχο Ηράκλειο ενώ σε πρόσφατη συνάντηση που είχα με τον περιφερειάρχη Κρήτης αποφασίστηκε να προχωρήσουμε σε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα όσον αφορά την αντισεισμική θωράκιση της Κρήτης με έμφαση βέβαια στην περιοχή που αυτή την περίοδο είναι σε διέγερση

Πρέπει να συνεχίζετε να ακολουθείτε τα μέτρα σεισμικής προστασίας και να αποφεύγεται τα παλιά πετρόχτιστα σπίτια όπως σας έχω πει».

Σημειώνεται πώς στις 31 Ιουνίου, καθώς ο κόσμος ανησυχούσε έγινε σύσκεψη στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, το επίκεντρο του σημερινού σεισμού προκειμένου να ενεργοποιηθεί το σχέδιο "ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ", με αφορμή τη συνεχή εδώ και δύο μήνες σεισμική δραστηριότητα.

Το παρών έδωσαν ο πρόεδρος του οργανισμού αντισεισμικής προστασίας Ευθύμιος Λέκκας, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντης, και ο σεισμολόγος του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών Θεσσαλονίκης Χρήστος Παπαϊωάννου.

Το Σχέδιο «Εγκέλαδος» – μεταξύ άλλων – προβλέπει ελέγχους στατικότητας στα κτίρια της ευρύτερης περιοχής από κλιμάκια μηχανικών και ειδικών, αλλά και ενημέρωση των πολιτών για τους χώρους καταφυγής και συγκεντρώσεως.

