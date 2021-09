Κοινωνία

Όλυμπος: Επιχείρηση για μεταφορά τραυματισμένης γυναίκας

Μια γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι και έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

(φωτό αρχείου)

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις Αρχές για εγκλωβισμένη γυναίκα, μετά τον τραυματισμό της, στο καταφύγιο Αγαπητός, θέση Πριόνια, του Ολύμπου.

Πρόκειται για μια 58χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι και έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έτσι στήθηκε επιχείρηση για την μεταφορά της σε νοσοκομείο, προκειμένου να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οκταμελής ομάδα πεζοπόρου τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο οχήματα, την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ, με ασφάλεια.

Πηγή: thestival.gr

