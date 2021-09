Παράξενα

Βέροια: Καλλιεργούσαν …ποταμίσια κάνναβη (εικόνες)

Δενδρύλλια ινδικής κάνναβης σε παραποτάμια περιοχή της Ημαθίας εντόπισαν οι Αρχές.

Δενδρύλλια κάνναβης κατηγορούνται ότι καλλιεργούσαν σε δύσβατη παραποτάμια περιοχή της Ημαθίας, τέσσερα άτομα.

Δύο εξ αυτών συνελήφθησαν, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ ξεριζώθηκαν συνολικά 48 δενδρύλλια, το ύψος των οποίων έφτανε τα 2,5 μέτρα και κατασχέθηκε εξοπλισμός, με τον οποίο πότιζαν την παράνομη καλλιέργειά τους.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκε ποσότητα κάνναβης, φυτικά αποσπάσματα, ηλεκτρονικές ζυγαριές κ.ά.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα Βέροιας.

