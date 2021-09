Αθλητικά

Λεμεσός: Επίθεση κουκουλοφόρων σε οπαδούς της ΑΕΛ

Σοβαρά επεισόδια με τραυματίες μετά τον αγώνα του Απόλλωνα Λεμεσού με την ΑΕΛ.

Το γκολ του Ίλιεφ στο 53ο λεπτό ήταν αρκετό για τον Απόλλωνα Λεμεσού να φύγει νικητής από το «Τσίρειο» με 1-0 επί της ΑΕΛ και να κάνει το 4Χ4 στο ξεκίνημα του κυπριακού πρωταθλήματος.

Μετά τη λήξη του ντέρμπι, όμως, σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες βράδυ στη Λεμεσό, μετά την επίθεση περίπου 20 κουκουλοφόρων εναντίον ενός σωματείου οπαδών, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον δύο ατόμων που φορούσαν φανέλες της ΑΕΛ.

Ένας εκ των δύο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο γενικό νοσοκομείο της Λευκωσίας. Ανδρες της αστυνομίας, που μετέβησαν άμεσα στο σημείο, συνέλαβαν ένα άτομο, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό και των άλλων δραστών.

