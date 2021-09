Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: Ο Βασίλης Σπανούλης στην πρεμιέρα

Ο θρύλος του μπάσκετ αποκαλύπτει γιατί αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του και κάνει τον απολογισμό της λαμπρής του διαδρομής.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου επιστρέφει στο καθιερωμένο του ραντεβού με την εκπομπή που έχει γράψει τη δική της ιστορία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες στο τηλεοπτικό τοπίο.

Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 23:30, η εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» θα είναι και πάλι στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, με καλεσμένο τον Βασίλη Σπανούλη.

Το ξεκίνημα στη Λάρισα και τα πρώτα βήματα στο Μαρούσι. Το παρασκήνιο της πολυσυζητημένης μεταγραφής του από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Η σχέση του με την Ολυμπία και τα έξι παιδιά του. Τι πιστεύει για τον Νίκο Γκάλη και για τον Παναγιώτη Γιαννάκη;

Τι λένε για τη θρυλική πορεία του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, αλλά και κορυφαίοι παίκτες και προπονητές;

«Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πρεμιέρα Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και κάθε Πέμπτη στις 23:30.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου

