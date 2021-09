Κοινωνία

Κλοπή με "χρυσή λεία" στον Άγιο Παντελεήμονα (εικόνες)

Από το φωταγωγό της πολυκατοικίας μπήκαν οι δράστες που αφαίρεσαν το μυθικό ποσό από διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες χθες στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ), τρεις αλλοδαποί, μέλη συμμορίας που διέπραττε κλοπές και ληστείες.

Ειδικότερα, μετά από σήμα του Κ.Α.Δ για διάρρηξη σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ), έσπευσαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τους κατηγορούμενους, οι οποίοι στη θέα τους τράπηκαν σε φυγή.

Ακολούθησε καταδίωξη και με τη συνδρομή και έτερης Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, κοσμήματα και χρηματικό ποσό.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, εξακριβώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι προ της συλλήψεώς τους, είχαν διαρρήξει δύο διαμερίσματα στην ίδια πολυκατοικία και είχαν διαπράξει ληστεία σε βάρος ιδιοκτήτη διαμερίσματος έτερης πολυκατοικίας.

Συνολικά στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

το χρηματικό ποσό των -200.470- ευρώ

κοσμήματα και νομίσματα

διαρρηκτικά εργαλεία

3 κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

