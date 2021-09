Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ο ανάδρομος Ερμής και η Αφροδίτη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, με ειδική αναφορά σε κάθε ζώδιο και όσα πρέπει να έχει κατά νου για τις επόμενες ημέρες.

«Έχουμε πει ότι ο Ουρανός, που έχει να κάνει με την γη, προκαλεί πολλά προβλήματα και είδαμε τι γίνεται με τους σεισμούς», είπε η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής, πριν ξεκινήσει τις αναλυτικές προβλέψεις της για όλα τα ζώδια, «Ο Ερμής θα είναι ανάδρομος μέχρι τις 19 Οκτωβρίου, φέρνοντας στο προσκήνιο θέματα που καθυστερούν και θα πάνε καλά».

«Την Τετάρτη η Αφροδίτη κάνει πάρα πολύ ωραία όψη, κάνει ένα τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, που είναι κάτι πολύ τρυφερό και ερωτικό, οι καλλιτέχνες μπορούν να έχουν μια μεγάλη έμπνευση», επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα.

Σε ότι αφορά τις προσεχείς ημέρες, είπε ότι «είναι ημέρες επικοινωνίας και δράσης, αλλά και αναθεωρήσεων», ενώ θα ακολουθήσει ένας καλός Οκτώβριος.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο, από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Δευτέρας:

