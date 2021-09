Αθλητικά

Σάκκαρη: “Σκαρφάλωσε” στην παγκόσμια κατάταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην κορυφαία δεκάδα του κόσμου η Μαρία Σάκκααρη.

Στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης φιγουράρει πλέον η Μαρία Σάκκαρη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, η οποία έφτασε έως τον τελικό του Όπεν της Οστράβα, «σκαρφάλωσε» στην δέκατη θέση της λίστας που ανακοίνωσε σήμερα η WTA, παρουσιάζοντας άνοδο δύο θέσεων σε σχέση με το προηγούμενο επταήμερο. Στο μεταξύ, η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου παραμένει στην 186η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 374 βαθμούς, ενώ στο νούμερο 208 «αναρριχήθηκε» η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, ανεβαίνοντας επτά θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Στο μεταξύ, στην κορυφή παραμένει η Άσλεϊ Μπάρτι από την Αυστραλία. Η Ίγκα Σβιάτεκ κέρδισε δύο θέσεις και ανέβηκε στο Νο 4, με αποτέλεσμα η Ελίνα Σβιτόλινα να ακολουθήσει την αντίθετη... διαδρομή. Από την πλευρά της, η Ναόμι Οσάκα ανέβηκε μια θέση και βρίσκεται πλέον στο Νο 7, «ρίχνοντας» στην όγδοη θέση τη Σοφία Κένιν. Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

Άσλεϊ Μπάρτι (Αυστραλία) 9.726 βαθμοί Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 7.005 Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία) 5.265 Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 4.756 Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Τσεχία) 4.668 Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 4.491 Ναόμι Οσάκα (Ιαπωνία) 4.326 Σοφία Κένιν (ΗΠΑ) 4.309 Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία) 4.135 Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 3.995

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στο Ηράκλειο: Η “προφητική” ανάρτηση Τσελέντη

Τουρκία: νέα Navtex για έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΖ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε δημόσια υπηρεσία