Αεροδρόμιο Αθηνών: Συνελήφθη με 40 συσκευασίες κοκαΐνης στο στομάχι

Ο 28χρονος μετέφερε δια της μεθόδου της καταπόσεως κοκαΐνη συνολικού βάρους 420 γραμμαρίων!

Συνελήφθη, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, 24 Σεπτεμβρίου, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 28χρονος αλλοδαπός, για εισαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια ποσότητα κοκαΐνης.

Ειδικότερα, αστυνομικοί στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελληνική Επικράτεια, από χώρες της Αφρικής, εντόπισαν και συνέλαβαν τον ανωτέρω, ο οποίος αφίχθη αεροπορικώς στη χώρα μας, προερχόμενος από το Βελιγράδι.

Ο 28χρονος μετέφερε δια της μεθόδου της καταπόσεως, ποσότητα κοκαΐνης σε 40 αυτοσχέδιες συσκευασίες, συνολικού βάρους 420 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκε και το κινητό του τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

