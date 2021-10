Συνταγές

Ψαρονέφρι με μανιτάρια και σάλτσα μουστάρδας

Πεντανόστιμη συνταγή, έτοιμη σε μόλις 30 λεπτά, έφτιαξε ο Πέτρος Συρίγο στο "Πρωινό"

Ψαρονέφρι με μανιτάρια και κρεμώδη σάλτσα μουστάρδας έφτιαξε ο chef της εκπομπής «το Πρωινό» , Πέτρος Συρίγος.

Μια φανταστική και πεντανόστιμη συνταγή που είναι έτοιμη σε 30 λεπτά και θα απογειώσει το μεσημεριανό σας γεύμα!

Συστατικά για το ψαρονέφρι με μανιτάρια και σάλτσα μουστάρδας

2 τμχ ψαρονέφρι

1 κρεμμύδι

2 σκ. σκόρδο

2 κ.τ.σ μουστάρδα

150 ml κρέμα γάλακτος

20 λευκά μανιτάρια

50 ml λευκό κρασί

2 κ.τ.σ ελαιόλαδο

30 γρ βούτυρο

2 κ.τ.σ Worcestershire

αλάτι, πιπέρι

1 κύβο βοδινού ή κοτόπουλο

μαιντανό

Η συνταγή για το ψαρονέφρι με μανιτάρια και κρεμώδη σάλτσα μουστάρδας

Κόβουμε το κάθε ψαρονέφρι σε κομμάτια (μενταγιόν) 5 τεμάχια το κάθε ψαρονέφρι.

Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο.

Διαλύουμε τον κύβο σε ½ποτήρι ζεστό νερό.

Σε ένα βαθύ μεγάλο τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο.

Όταν ζεσταθεί το ελαιόλαδο σοτάρουμε για 5 λεπτά το ψαρονέφρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές, έπειτα το αφαιρούμε και το βάζουμε σε ένα πιάτο δίπλα.

Στο ίδιο τηγάνι βάζουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και σοτάρουμε για 2 λεπτά.

Αμέσως μετά προσθέτουμε τα μανιτάρια και τα σοτάρουμε για 5 λεπτά (δεν αλατίζουμε τα μανιτάρια γιατί θα βγάλουν υγρά και δεν θα σοτάρονται αλλά θα βράσουν).

Στη συνέχεια βάζουμε και το ψαρονέφρι μέσα στο τηγάνι, σβήνουμε με κρασί, αφήνουμε 1 λεπτό να εξατμιστεί και προσθέτουμε τον ζωμό.

Σε ένα μπολάκι βάζουμε την μουστάρδα και παίρνουμε λίγο από τον ζωμό που έχει στο τηγάνι και ανακατεύουμε την μουστάρδα, την βάζουμε και αυτή στο τηγάνι.

Όταν πάρει βράση χαμηλώνουμε και προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, την Worcestershire, ανακατεύουμε ανά περιόδους μέχρι να δέσει η σάλτσα μας και τελειώνουμε με βούτυρο ώστε να γυαλίσει.

Μπορούμε να σερβίρουμε με λευκό κριθαράκι και λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό, με ρύζι μπασμάτι ή πατάτες baby.

