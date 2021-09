Life

“Άγριες Μέλισσες” - Γκοτσόπουλος: Τι αποκάλυψε για τον γ΄ κύκλο (βίντεο)

Καλεσμένος στο "Πρωινό" βρέθηκε ο "Λάμπρος" από τις "Άγριες Μέλισσες" και έκανε αποκαλύψεις για τα νέα ανατρεπτικά επεισόδια

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 « Το Πρωινό» και μίλησε στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα για την αποψινή πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου Γ’ Κύκλου της σειράς «Άγριες Μέλισσες».

Ο «Λάμπρος» της δραματικής σειράς, μίλησε για όσα θα δούμε στα νέα ανατρεπτικά επεισόδια του νέου κύκλου.

«Δεν τα πάω καλά με τις συνεντεύξεις, τα live. Στη σκηνή αλωνίζω, στις ζωντανές εκπομπές δεν τα πάω καλά. Είναι η πρώτη φορά που δίνω συνέντευξη live. Στον αέρα νιώθω μια άλλη έκθεση. Άμα πεις κάτι, το οποίο δεν το σκεφτείς καλά εκείνη τη στιγμή, μετά δεν μπορείς να το επιστρέψεις. Ο λόγος έχει δύναμη, οπότε θέλω να είμαι προσεκτικός στο τι λέω και πώς το λέω», είπε αρχικά ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος.

Έπειτα, ο ηθοποιός αναφερόμενος στην τρίτη σεζόν των «Άγριων Μελισσών» είπε:

«Είναι ένα τεράστιο στοίχημα φέτος για εμάς. Όταν είπαμε όλοι οι συντελεστές να κάνουμε την τρίτη χρονιά, θέλαμε να κάνουμε ακόμα κάτι καλύτερο. Ανέβασαν τον πήχη και βλέπουμε ότι ο τρόπος που γίνονται τα γυρίσματα, υπάρχει μια στοχοπροσήλωση όσον αφορά αυτόν τον πήχη και έχει γίνει πολύ μεγάλη επένδυση.

Έχουμε πάρει μέχρι στιγμής 30 επεισόδια και είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Μπαίνουν πολλοί νέοι ηθοποιοί, έμπειροι ηθοποιοί, ταλαντούχοι… Είμαστε όλοι απέναντι στο πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον δαίμονα, τον φασισμό. Οι σεναριογράφοι μας συμβουλεύονται έναν ιστορικό και γράφουν τα σενάρια με πολλή προσοχή. Τα γεγονότα που σημειώνονται έχουν να κάνουν με κάτι που είναι κοινώς αποδεκτό. Υπάρχει ο φασισμός και αυτό το σκληρό πρόσωπο.

Ο καθένας έρχεται αντιμέτωπος με αυτό το πράγμα και με το τι έχει να χάσει. Ο δάσκαλος πιστεύει στην ελευθερία του πνεύματος. Με την Ελένη έχουν συμφωνήσει να μην προκαλέσουν. Αλλά όταν το πράγμα τους φέρνει σε ένα γκρεμό πρέπει να αντιδράσουν. Τον έχουν σε λίστα κόκκινων χωρίς να κάνει κάτι. Θα πάω εξορία και θα φάω πολύ ξύλο. Πήγα στη Λέρο για να μελετήσω για το ρόλο μου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος.

