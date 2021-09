Οικονομία

ΤτΕ: Αύξηση στις καταθέσεις

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις καταθέσεις και τις χρηματοδοτήσεις.

Αύξηση κατά 94 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων τον Αύγουστο έναντι αύξησης κατά 787 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων η καθαρή ροή του Αυγούστου ήταν αρνητική κατά 190 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής ροής 313 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής να μειωθεί σε 3,7% από 4,4% τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα (στον οποίον περιλαμβάνονται και τα πιστωτικά ιδρύματα) τον Αύγουστο παρουσίασαν αύξηση κατά 1,48 δισ. ευρώ έναντι αύξησης 1,840 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 13,9% από 13,2% τον προηγούμενο μήνα. Επίσης αύξηση κατά 142 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2021, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 730 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -15,7% από -19,2% τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά στις χορηγήσεις η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Αύγουστο του 2021, ήταν θετική κατά 1.291 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.219 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε σε 54,9% από 55,5% τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε 0,8% από 1,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 337 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 532 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η 2021, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 2 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 47 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους μειώθηκε σε 2,2% από 2,5% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, αρνητική κατά 148 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Αύγουστο του 2021, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 173 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους παρέμεινε αμετάβλητος στο -2,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

