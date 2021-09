Οικονομία

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού - Ρέτσος: Tα δύσκολα είναι μπροστά μας

Με ποιες προκλήσεις θα βρεθεί αντιμέτωπος ο ελληνικός τουρισμός και η οικονομία σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΤΕ

«Ο ελληνικός τουρισμός κατά τη φετινή χρονιά επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή, προσφέροντας μια βαθιά ανάσα στην οικονομία και συμβάλλοντας στην προς τα πάνω αναθεώρηση του ΑΕΠ», είπε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, κ. Γιάννης Ρέτσος.

Παράλληλα, ο Γιάννης Ρέτσος σημείωσε πως «οι λόγοι αυτής της αξιοσημείωτης αντοχής είναι πολλοί. Ο πρώτος είναι ότι ο τουριστικός τομέας, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι, έδειξαν αξιοθαύμαστη ωριμότητα και επαγγελματισμό, στοιχεία απαραίτητα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης. Ο δεύτερος λόγος, είναι οι άμεσες παρεμβάσεις της Πολιτείας και ο τρίτος και ιδιαίτερα σημαντικός, είναι το ισχυρό brand της χώρας.

Όμως, τα πολύ δύσκολα είναι μπροστά μας καθώς οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον, είναι τεράστιες. Τα χρόνια που οι αφίξεις ήταν ο μόνος δείκτης επιτυχίας, έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Για να διατηρηθεί το brand του ελληνικού τουρισμού ισχυρό και η ανταγωνιστικότητά του ψηλά, θα πρέπει ο επισκέπτης να γυρίζει στην πατρίδα του ικανοποιημένος. Και για να συμβεί αυτό, προϋποθέτει την άμεση ενίσχυση των υποδομών, ώστε να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση που θα υπάρξει τα επόμενα χρόνια. Από την άλλη, απαιτεί γενναίες κινήσεις και αποφάσεις, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο που αρχικά θα θεωρηθεί ότι έχουν κόστος, είναι εκείνες όμως που θα προστατεύσουν τη μελλοντική ποιότητα του προϊόντος.

Είναι σίγουρο ότι κάθε επένδυση στον τουρισμό, επιστρέφει στην ελληνική οικονομία πολλαπλάσια και η ανταπόδοση μπορεί να είναι εντυπωσιακή. Αυτή η νέα κατεύθυνση, το νέο μοντέλο ανάπτυξης, σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος, ισόρροπη ανάπτυξη, κοινωνική ανταποδοτικότητα, ρευστότητα στην οικονομία, ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης, κοινωνική συνοχή, διατήρηση και ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού, διαφύλαξη του μέτρου και της ισορροπίας. Η ολιστική βιώσιμη ανάπτυξη είναι η αναγκαία προϋπόθεση, ο μόνος δρόμος για να μπορέσει η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει με αξιώσεις και την επόμενη, μετά την πανδημία ημέρα».

