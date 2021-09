Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη: ισχυροί μετασεισμοί στο Ηράκλειο

Εξακολουθεί να τρέμει η γη στην Κρήτη καθώς οι μετασεισμοί είναι διαρκείς μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,8 Ρίχτερ.

Εξακολουθεί να τρέμει η γη στην Κρήτη καθώς οι μετασεισμοί είναι διαρκείς μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Αρκαλοχώρι με απολογισμό έναν νεκρό, 11 τραυματίες και τεράστιες καταστροφές.

Δύο λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι σημειώθηκε ακόμης ένας δυνατός μετασεισμός, μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο μετασεισμός είχε επίκεντρο 22 χιλιόμετρα νότια – νοτιοανατολικά του Ηρακλείου Κρήτης και εστιακό βάθος 12,6 χιλιομέτρων.

Δείτε τον χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου:

Αρκετά είναι τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις οι οποίες είτε έχουν κλείσει είτε έχουν αφήσει το προσωπικό τους να επιστρέψει στα σπίτια τους. Από πλευράς Δήμου και Περιφέρειας έχουν δοθεί οδηγίες για να ληφθούν όλα τα προληπτικά μέτρα. Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ανά διαστήματα παρουσιάζουν πρόβλημα σύνδεσης το οποίο όμως διορθώνεται άμεσα. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης του Ηρακλείου είναι αυξημένη.

