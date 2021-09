Κοινωνία

Σεισμός στην Κρήτη: σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η περιοχή

Στήνονται 2500 σκηνές για τους σεισμόπληκτους στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου. Επί τόπου Στυλιανίδης και Λέκκας.

Την εγκατάσταση σκηνών για όσους ανθρώπους δεν πρέπει και δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους λόγω του ισχυρού σεισμού των 5,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα στο Αρκαλοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης, ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή.

Ο κ. Στυλιανίδης είπε ότι μαζί με τον δήμαρχο και τον περιφερειάρχη και όλη την ομάδα των τοπικών αρχόντων αποφάσισαν να στηθούν σκηνές που θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν 2.500 ανθρώπους, ώστε να εξυπηρετηθούν όλες οι οικογένειες και όλοι οι άνθρωποι που δεν πρέπει να μπουν στα σπίτια τους απόψε. Παράλληλα γνωστοποίησε ότι η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ προσέθεσε ότι οι τραυματίες μέχρι στιγμής είναι 12, φαίνεται ότι δεν έχουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους.

«Ήρθαμε αμέσως στην περιοχή που υπέστη τη σεισμική δόνηση, την παρακολουθούμε. Ζήσατε κι εσείς εδώ ότι είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις ενώ βρισκόμαστε εδώ και προσπαθούσαμε να συντονίσουμε όλες τις υπηρεσίες των τοπικών Αρχών. Φαίνεται ότι πρέπει να γίνει μια περιοδεία στη γύρω περιοχή, γιατί σε χωριά γύρω από το Αρκαλοχώρι τα προβλήματα είναι περισσότερα, γιατί τα σπίτια ήταν πιο παλιά, δεν είχαν ενταχθεί σε αντισεισμικό κώδικα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Στυλιανίδης, ενώ προσέθεσε ότι θα μεταβούν στο παλιό Αρκαλοχώρι για να δουν και να αξιολογήσουν εκεί τα κτίρια μαζί με την υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών.

«Παρακολουθούμε με τους επιστήμονές μας τη σεισμική ακολουθία, υπάρχει συνεχής έλεγχος από την Ομάδα Σεισμικού Κινδύνου και μας ενημερώνει, γι αυτό το φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη. Δεν θέλω να υποκαταστήσω κανέναν επιστήμονα, δεν είναι δουλειά μου, γι αυτό φέραμε και μαζί μας και τον κ. Λέκκα. Η προσπάθεια είναι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο που θα μείνει εκτός σπιτιών. Θα προσφέρουμε στέγη και τροφή έτσι ώστε κανείς να μην βρεθεί σε δύσκολη θέση», τόνισε ο κ. Στυλιανίδης ενώ υπογράμμισε: «Πάνω απ' όλα οι ανθρώπινες ζωές».

Ερωτηθείς για το διάστημα που θα μείνουν οι άνθρωποι στις σκηνές είπε: «Κανείς δεν μπορεί να το πει, διότι πρώτοι πρέπει να μας το πουν οι επιστήμονες», ενώ προσέθεσε ότι δεν μπορούν να προεξοφλήσουν αν το σεισμικό φαινόμενο θα σταματήσει αύριο, μεθαύριο. «Εμείς ως Πολιτεία, ως υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας θα είμαστε συνεχώς εδώ για να συμπαρασταθούμε στον κόσμο», τόνισε. Στη συνέχεια εξέφρασε τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του νεκρού, ανέφερε ότι θα τους επισκεφτεί ή τώρα ή όταν ξανάρθει ενώ συμπλήρωσε ότι θα επισκεφτούν τους τραυματίες.

«Λίγα λόγια πολλές πράξεις. Πάμε να αξιολογήσουμε τα κτίρια», κατέληξε.

Ε. Λέκκας: Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη

Από την πλευρά του πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας είπε: «Έχουμε να κάνουμε με μία ιδιόρρυθμη ακολουθία. Όλοι θεωρούσαμε ότι πηγαίνουμε σε απομείωση, όμως δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε τα φυσικά φαινόμενα, δυστυχώς, και διαψευστήκαμε για ακόμη μία φορά. Έχουμε έναν σεισμό της τάξης των 5,8 βαθμών στο νότιο τμήμα του ρήγματος. Ήταν αναπάντεχος ο σεισμός, που ταλαιπώρησε πραγματικά τα κτίρια, και βέβαια πολλούς μετασεισμούς. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα εκτίμηση για τη μετασεισμική ακολουθία. Έχουμε σεισμούς 4,3 - 4,6 και 4,8 βαθμών. Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη. Το βράδυ, στις 10:00, θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και εκεί θα δούμε με όλα τα επιστημονικά δεδομένα πού ακριβώς πάει το φαινόμενο. Ένα φαινόμενο που εκ των πραγμάτων είναι ένα ιδιότυπο φαινόμενο».

