Μακρόν: Επίθεση με αβγό στον πρόεδρο της Γαλλίας (βίντεο)

Επίθεση με αβγό δέχθηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην έκθεση εστίασης και τουρισμού Eurexpo που είναι σε εξέλιξη, στη Λιόν.

Το αβγό χτύπησε στο μάγουλο τον πρόεδρο της Γαλλίας και αμέσως η ασφάλεια του τέθηκε σε συναγερμό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός συνελήφθη και ότι Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε να συναντηθεί μαζί του για να συζητήσουν.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, ο Μακρόν φαίνεται να περπατά και να μιλά με τον κόσμο στην έκθεση, όταν ξαφνικά το αβγό τον χτυπά στο πρόσωπο.

Actuellement en deplacement a Lyon, Emmanuel Macron a ete victime d'un jet d'oeuf. Le jeune homme a ete interpelle par le service d'ordre. (Lyon Mag) pic.twitter.com/PWCOvnP22B

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Ιουνίου ο Εμανουέλ Μακρόν είχε δεχθεί χαστούκι στο Ντρομ, με τον δράστη να καταδικάζεται σε 18 μήνες φυλάκιση, αν και τελικά αποφυλακίστηκε μόλις συμπλήρωσε τους 4 μήνες ποινής.

