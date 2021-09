Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη: Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

Μήνυμα από το 112 έλαβαν στα κινητά τους οι κάτοικοι του Ηρακλείου. Κλειστοί βρεφονηπιακοί σταθμοί και σχολεία.

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους του Ηρακλείου Κρήτης να μην μπαίνουν σε κτήρια που έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά από το φονικό σεισμό, καθώς στην περιοχή είναι σε εξέλιξη σεισμική ακολουθία.

Συγκεκριμένα το προειδοποιητικό μήνυμα αναφέρει:

«Ισχυρός σεισμός στην περιοχή σας με σεισμική ακολουθία σε εξέλιξη. Μην μπαίνετε σε κτήρια που έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά από το σεισμό. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: https://civilprotection.gr/el/seismoi."

— 112 Greece (@112Greece) September 27, 2021

Κλειστοί οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα σχολεία

Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών και ιδιωτικών βρεφονηπιακών σταθμών και των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Π.Ε Ηρακλείου ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Συριγωτάκης. Η απόφαση ελήφθη με βάση την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που προέκυψε ως αποτέλεσμα της ισχυρής σεισμικής δόνησης. Επίσης τέθηκε άμεσα η απόφαση ελέγχου της στατικότητας των σχολικών κτιρίων λόγω και των συνεχών μετασεισμών που σημειώνονται στο νομό Ηρακλείου.



Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επικοινώνησε με τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, εκφράζοντας τη συμπαράσταση και τη στήριξη της στους πληγέντες και τις τοπικές αρχές.

Σε εφαρμογή το σχέδιο “Εγκέλαδος”

Σε εφαρμογή τέθηκε το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών «Εγκέλαδος» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί στο Ηράκλειο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα στο Αρκαλοχώρι.

Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, οι Υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ μεταβαίνει στην περιοχή η 1η και η 2η ΕΜΑΚ, καθώς και κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών.

