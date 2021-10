Τεχνολογία - Επιστήμη

Facebook: Στο “φως” τα 5 ένοχα μυστικά του

Τι αποκαλύπτουν εσωτερικά έγγραφα του Facebook που περιήλθαν στην κατοχή της Wall Street Journal

Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του το Facebook συγκέντρωνε αρνητικές κριτικές για διαφόρων ειδών ζητήματα. Τα τελευταία χρόνια η πλατφόρμα που δημιούργησε τον κόσμο των social media έχει τεθεί στο μικροσκόπιο διαφόρων Αρχών σε όλο τον κόσμο για ζητήματα που άπτονται των τακτικών της, της ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της κ.α.

Μια σειρά από εσωτερικά έγγραφα του Facebook περιήλθαν στην κατοχή της Wall Street Journal η οποία δημοσίευσε κάποια από αυτά αποκαλύπτοντας μια σειρά από γεγονότα που η διοίκηση της πλατφόρμας προσπάθησε να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Προστασία των VIP

Το Facebook έχει θέσει μια σειρά από κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών της και τον έλεγχο των αναρτήσεων τους για να διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις που επιφέρουν κυρώσεις τον έχει παραδώσει σε ένα δίκτυο συνεργατών της που δεν αποτελούν όμως εργαζομένους της.

Αποκαλύπτεται ότι το Facebook είχε δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο ονομάζεται «XCheck» ή «cross check» το οποίο η πλατφόρμα είχε εγκαταστήσει στους λογαριασμούς πολλών επωνύμων χρηστών της (πολιτικών, καλλιτεχνών, αθλητών κ.α.). Το σύστημα αυτό διοχέτευε τις αναρτήσεις αυτών των VIP χρηστών του Facebook σε ένα τμήμα εργαζομένων της πλατφόρμας και όχι στο δίκτυο των συνεργατών της. Η εντολή που είχαν οι εργαζόμενοι της πλατφόρμας ήταν να επιτρέπουν στους VIPS (στο μέτρο του δυνατού φυσικά) να παραβαίνουν τους κανόνες λειτουργίας της πλατφόρμας χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.

«Χαλαρή» αντιμετώπιση εμπορίας ναρκωτικών και διακίνησης ανθρώπων

Από τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της η WSJ φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι του Facebook όταν εντόπιζαν περιπτώσεις όπου είτε το Facebook είτε κάποια από τις άλλες πλατφόρμες οι οποίες του ανήκουν (π.χ Instagram) χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών και ανθρώπων ειδοποιούσαν τους προϊσταμένους τους και την διοίκηση αλλά η αντίδραση τους ήταν όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «χαλαρή» ή «αδύναμη».

Σε μια περίπτωση στο Instagram αναρτήθηκε κανονική αγγελία πώλησης ανθρώπων χωρίς η διοίκηση του Facebook να προχωρήσει στην λήψη κάποιων μέτρων και τελικά κινητοποιήθηκε όταν το θέμα πήρε κάποια έκταση και η Apple θορυβήθηκε και απείλησε το Facebook με διακοπή της συνεργασίας τους κάτι που φυσικά δεν ήθελε σε καμία περίπτωση.

Γνώριζαν για την τοξικότητα του Instagram

Από τα έγγραφα που διέρρευσαν επιβεβαιώθηκε η είδηση που δημοσιεύθηκε πριν από δέκα μέρες ότι δηλαδή το Facebook είχε στη διάθεση του έρευνες που έδειχναν ότι το Instagram, το οποίο του ανήκει, είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για ένα μεγάλο ποσοστό των νεαρής ηλικίας χρηστών και ειδικά για τα κορίτσια. Φυσικά δεν δημοσιοποιήθηκε τίποτε ούτε έγιναν κάποιες κινήσεις για να αλλάξει κάτι στα προβλήματα που εντόπιζαν οι μελέτες.

Μήνυση από μετόχους

Μια ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα αποκάλυψη είναι ότι κάποιοι μέτοχοι του Facebook έχουν υποβάλει μήνυση εναντίον της διοίκησης επειδή όπως υποστηρίζουν η εταιρεία δέχτηκε ένα επώδυνο συμβιβασμό με τις αμερικανικές Αρχές για το σκάνδαλο με την διαρροή προσωπικών δεδομένων δεκάδων εκατ. χρηστών της πλατφόρμας. Το Facebook συμφώνησε τελικά σε ένα πρόστιμο ύψος 5 δις δολαρίων.

Οι μέτοχοι του Facebook υποστηρίζουν ότι η εταιρεία δεν πάλεψε όσο έπρεπε την υπόθεση και έσπευσε να την κλείσει όπως όπως αποδεχόμενη αυτό το τεράστιο πρόστιμο ώστε να μην προχωρήσει η έρευνα και να προστατευτεί ο ιδρυτής και επικεφαλής της Μαρκ Ζάκερμπεργκ από τυχόν προσωπικές ευθύνες που είχε.

Προπαγάνδα

Στον χορό των αποκαλύψεων μπήκαν και οι New York Times οι οποίοι αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους ότι το Facebook έχει ξεκινήσει μια καμπάνια προώθησης σε λογαριασμούς χρηστών θεμάτων με θετικό περιεχόμενο για την εταιρεία. Τα θέματα αυτά φθάνουν στους χρήστες ως «ειδήσεις» στις εφαρμογές news feed με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα του Facebook .

