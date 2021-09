Κόσμος

Εκλογές στη Γερμανία: Οι εκπλήξεις και η... “χαμένη” έδρα της Μέρκελ

Τι έβγαλαν οι κάλπες για πολλά προβεβλημένα στελέχη. Τι δηλώνει ο Όλαφ Σολτς

Εκπλήξεις έκρυβαν οι εκλογές στη Γερμανία για τους υποψήφιους των κομμάτων, καθώς πολλά προβεβλημένα στελέχη απέτυχαν είτε να εκλεγούν είτε να κερδίσουν την «απευθείας εντολή» των ψηφοφόρων της περιφέρειάς τους.

Χαρακτηριστικότερη είναι η περίπτωση της υποψήφιας Καγκελάριου των Πρασίνων Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία έχασε στο Πότσνταμ από τον υποψήφιο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Όλαφ Σολτς. Ήταν η πρώτη φορά που δύο υποψήφιοι Καγκελάριοι διεκδικούσαν την ίδια εντολή. Η κυρία Μπέρμποκ πάντως εξασφαλίζει την είσοδό της στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο μέσω της λίστας του κόμματός της στο κρατίδιο του Βραδεμβούργου.

Ο τρίτος υποψήφιος Καγκελάριος, ο 'Αρμιν Λάσετ από τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) απέφυγε να θέσει υποψηφιότητα για «απευθείας εντολή» και εξελέγη με τη λίστα του CDU στην Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία.

Εκτός Κοινοβουλίου θα μείνει ο Χανς-Γκέοργκ Μάασεν, πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών που ήταν υποψήφιος με το CDU στην Θουριγγία. Ο κ. Μάασεν είχε προκαλέσει την κριτική ακόμη και στελεχών του κόμματός του, λόγω των σχέσεών του με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Τη μάχη της «απευθείας εντολής» έχασε και ο προσωπάρχης της Καγκελαρίας Χέλγκε Μπράουν, ο οποίος όμως εκλέγεται με τη λίστα του CDU στην Έσση, αλλά και η υπουργός Αγροτικής Οικονομίας Γιούλια Κλέκνερ (CDU), η οποία θα εκλεγεί μέσω της λίστας στην Ρηνανία - Παλατινάτο.

Η έδρα της απερχόμενης Καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ στο Μεκλεμβούργο - Πομερανία χάθηκε για το CDU, καθώς ο υποψήφιος διάδοχός της Γκέοργκ Γκούντερ έχασε από τον υποψήφιο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

Αντιθέτως, την «απευθείας εντολή» στην Στουτγάρδη κέρδισε με άνεση ο πρώην αρχηγός των Πρασίνων Τζεμ Έτσντεμιρ, αλλά και ο υποψήφιος για την ηγεσία του CDU Φρίντριχ Μερτς στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία και ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας (SPD) στο Ζάαρλαντ.

Όλαφ Σολτς: Η Γερμανία είναι πολιτικά σταθερή

Ο υποψήφιος καγκελάριος των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) Ολαφ Σολτς επέμεινε σήμερα στο γεγονός ότι η Γερμανία είναι «σταθερή» πολιτικά παρά την αβεβαιότητα που προκαλούν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης συνασπισμού που προαναγγέλλονται δύσκολες.

«Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Γερμανία είχε πάντα συνασπισμούς και ήταν πάντα σταθερή», δήλωσε ο απερχόμενος υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Μέρκελ, στα αγγλικά, την ώρα που τα εκλογικά αποτελέσματα επιβάλλουν την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την συγκρότηση τριμερούς κυβερνητικού συνασπισμού, διαδικασία που πιθανόν να διαρκέσουν μήνες.

«Θα φθάσουμε πολύ γρήγορα σε αποτέλεσμα» στις διαπραγματεύσεις, επέμεινε απαντώντας σε ερώτηση βρετανού δημοσιογράφου. «Θα πρέπει να γίνει πριν από τα Χριστούγεννα ει δυνατόν».

Ο απερχόμενος υπουργός Οικονομικών θέλει «να σχηματίσει κυβέρνηση που θα υποστηρίζεται από τα κόμματα που νίκησαν στις εκλογές», εννοώντας εκτός του SPD, τους Πράσινους και τους Ελεύθερους Δημοκράτες του FDP

Οι Σοσιαλδημοκράτες είναι οι νικητές των χθεσινών εκλογών με το 25,7%, αλλά η διαφορά τους από τις CDU/CSU της Αγγελα Μέρκελ (24,1%) είναι μικρή. Ο υποψήφιος καγκελάριος των συντηρητικών Αρμιν Λάσετ δήλωσε ότι θα προσπαθήσει και εκείνος να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού.

Το 2017, χρειάσθηκε να περάσουν έξι μήνες μέχρι τον σχηματισμό της υπό την Μέρκελ κυβέρνησης «μεγάλου συνασπισμού», γεγονός που καθυστέρησε την πρόοδο των μεγάλων διεθνών θεμάτων, κυρίως των μεταρρυθμίσεων στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η απερχόμενη καγκελάριος θα ασχολείται με τις τρέχουσες υποθέσεις μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου καγκελάριου που θα εκλεγεί από την γερμανική βουλή.

Εγγύηση για συνέχεια στις διατλαντικές σχέσεις

Ο υποψήφιος καγκελάριος των Σοσιαλδημοκρατών δήλωσε επίσης ότι μία κυβέρνηση υπό την ηγεσία του θα προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέχεια στις διατλαντικές σχέσεις.

«Η διατλαντική σύμπραξη είναι ουσιαστική για μας στην Γερμανία και για μία κυβέρνηση της οποίας θα ηγούμαι. Κατά συνέπεια, μπορείτε να στηρίζεστε στην συνέχεια στο θέμα αυτό», δήλωσε ο Ολαφ Σολτς στους δημοσιογράφους.

«Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε εαυτούς ως δημοκρατίες και να κατανοήσουμε ότι, σε έναν κόσμο που γίνεται πιο επικίνδυνος, είναι σημαντικό να εργασθούμε από κοινού, ακόμη και αν έχουμε αντιπαραθέσεις στο ένα ή στο άλλο θέμα».

Άρμιν Λάσετ: Κανένα κόμμα δεν έλαβε ξεκάθαρη εντολή να κυβερνήσει

Από το αποτέλεσμα των εκλογών «κανείς δεν έχει την εντολή να κυβερνήσει», δήλωσε ο υποψήφιος της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) 'Αρμιν Λάσετ, υποστηρίζοντας ότι κανένα από τα δύο πρώτα κόμματα δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη ξεκάθαρη πλειοψηφία. «Ούτε κι εμείς», πρόσθεσε.

Η Χριστιανική Ένωση, δήλωσε ο κ. Λάσετ, είναι έτοιμη να ξεκινήσει συζητήσεις «ως ίσος προς ίσον» για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού με τους Πράσινους και τους Φιλελεύθερους (FDP). «Οι ψηφοφόροι που ψήφισαν CDU ή SPD θέλουν να αναλάβουμε την ευθύνη και να κυβερνήσουμε», τόνισε, ο Λάσετ.

Για πρώτη φορά διεμφυλικοί στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο

Δύο πολιτικοί των Πρασίνων έγραψαν ιστορία στις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή, στη Γερμανία, καθώς έγιναν τα πρώτα διεμφυλικά πρόσωπα που κέρδισαν έδρα στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο της Γερμανίας.

Η Τέσα Γκάνσερερ και η Νίκε Σλάβικ ήταν υποψήφιες με το κόμμα των Πρασίνων, το οποίο ήρθε τρίτο στις εκλογές αυξάνοντας το ποσοστό του σε 14,8% από 8,9% το 2017 και αναμένεται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην δημιουργία μιας τρικομματικής κυβέρνησης συνασπισμού.

"Είναι μια ιστορική νίκη για τους Πράσινους, αλλά και για το κίνημα χειραφέτησης των τρανσέξουαλ και για ολόκληρη την queer κοινότητα", δήλωσε η 44χρονη Γκάνσερερ στο Reuters, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν μια ανοιχτή και ανεκτική κοινωνία.

Στην κορυφή του καταλόγου προτεραιοτήτων της Γκάνσερερ, η οποία είχε εκλεγεί στο περιφερειακό κοινοβούλιο της Βαυαρίας το 2013, είναι να υπάρξει ευκολότερη διαδικασία για την επικύρωση μιας αλλαγής φύλου στα έγγραφα ταυτότητας.

Η Γκάνσερερ, η οποία έχει δύο γιους, θέλει επίσης νομοθετικές αλλαγές ώστε να επιτραπεί στις λεσβίες μητέρες να υιοθετούν παιδιά.

Παράλληλα η 27χρονη Σλάβικ χαρακτήρισε απίστευτα τα αποτελέσματα των εκλογών. Αυτή εξασφάλισε μια έδρα στο κοινοβούλιο έχοντας κατέβει ως υποψήφια των Πρασίνων στο δυτικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

"Είναι τρέλα! Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω τελείως, αλλά με αυτό το ιστορικό εκλογικό αποτέλεσμα θα είμαι οπωσδήποτε μέλος της επόμενης Μπούντεσταγκ", αναφέρει η Σλάβικ σε ανάρτησή της στο Instagram.

Η Σλάβικ τάσσεται υπέρ ενός σχεδίου δράσης σε εθνικό επίπεδο κατά της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας, ενός νόμου περί αυτοπροσδιορισμού της ταυτότητας και βελτιώσεων στην ομοσπονδιακή νομοθεσία κατά των διακρίσεων.

Η ομοφυλοφιλία αποποινικοποιήθηκε στην Γερμανία το 1969 και οι γάμοι μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου νομιμοποιήθηκαν το 2017. Ωστόσο τα εγκλήματα μίσους κατά προσώπων ΛΟΑΤΚΙ+ αυξήθηκαν κατά 36% πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, τα οποία επισημαίνουν μια αυξητική τάση της ομοφοβίας σε τμήματα της γερμανικής κοινωνίας.

