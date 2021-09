Οικονομία

Αναδρομικά: Πότε και ποιοι θα πληρωθούν

Εμβόλιμη πληρωμή μέσω e-ΕΦΚΑ αναδρομικών σε παλαιούς συνταξιούχους. Τι ποσά θα πάρουν και σε πόσες δόσεις

Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου καταβάλλονται με εμβόλιμη πληρωμή από τον e-ΕΦΚΑ αναδρομικά ποσά, ύψους 26,1 εκατ. ευρώ, σε 133.692 παλαιούς συνταξιούχους, έπειτα από τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους, κατ΄ εφαρμογή του νόμου 4670/2020. Παράλληλα, από τον επανυπολογισμό προκύπτουν μόνιμες αυξήσεις στις συντάξεις που θα καταβάλλονται σταδιακά από τον επόμενο μήνα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, ο μέσος όρος αναδρομικών κυμαίνεται στα 195 ευρώ, ενώ έχει πραγματοποιηθεί παρακράτηση φόρου 20%, ενώ, με βάση το νόμο, η πληρωμή των αυξήσεων για τους παλαιούς συνταξιούχους θα πραγματοποιηθεί σε πέντε ετήσιες δόσεις. Οι πρώτες δύο δόσεις, (που αφορούν το 2020 και το 2021), θα ενσωματωθούν στις συντάξεις τους στο τέλος Οκτωβρίου (συντάξεις Νοεμβρίου).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, ο επανυπολογισμός των συντάξεων για πάνω από 1,8 εκατομμύρια συνταξιούχους αποτέλεσε μία εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία, λόγω των εκατοντάδων συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών διατάξεων και των διαφορετικών προδιαγραφών των τ. Ταμείων.

Επίσης, από τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, οι συνταξιούχοι θα μπορούν να έχουν άμεση και προσωποποιημένη ενημέρωση μέσα από την ειδική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr:

σχετικά με την εκκαθάριση των αναδρομικών τους, σε ποιους η καταβολή των αναδρομικών βρίσκεται ακόμη υπο επεξεργασία αν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός χωρίς να προκύπτουν αναδρομικά για τους ίδιους, κλπ.

Οι συνταξιούχοι θα πιστοποιούνται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί πως, για να λάβει ένας συνταξιούχος αναδρομικά και αυξήσεις, θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω τρεις προϋποθέσεις:

Πρώτον, να έχει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης.

Δεύτερον, να έχει συνταξιοδοτηθεί πριν τον Μάιο του 2016 (οι μετά τον Μάιο 2016 έχουν ήδη λάβει αναδρομικά, ενώ 29.000 περιπτώσεις, που εκκρεμούν, θα έχουν πληρωθεί, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου).

Τρίτον, να διατηρεί μικρή ή μηδενική προσωπική διαφορά.

Τις τρεις προϋποθέσεις καλύπτουν σωρευτικά οι παραπάνω 133.692 συνταξιούχοι από το 1,8 περίπου εκατομμύρια που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν τον Μάιο του 2016. Παράλληλα, 520.000 συνταξιούχοι με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης διατηρούσαν μεγάλη προσωπική διαφορά και γι' αυτό δεν θα λάβουν αναδρομικά.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η προσωπική διαφορά είναι η έμμεση λογιστική μείωση που έγινε στο ανταποδοτικό κομμάτι των περισσότερων συντάξεων, όταν αυτές επανυπολογίστηκαν με τα ποσοστά του ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου). Όσο μεγαλύτερη ήταν η προσωπική διαφορά που καθορίστηκε από το ν. 4387/2016 άλλο τόσο «ροκανίστηκε» και το ποσό των αναδρομικών και των αυξήσεων που προέκυψαν από το ν. 4670/2020.

Οι συνταξιούχοι με μεγάλη προσωπική διαφορά δεν θα πληρωθούν αυξήσεις (τέλος Οκτωβρίου) και αναδρομικά (στις 29 Σεπτεμβρίου), καθώς με αυτά καλύφθηκε ένα μεγάλο μέρος από την προσωπική τους διαφορά. Με τις μελλοντικές ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις τους, που προβλέπονται στο ν. 4670/2020, ένα σημαντικό κομμάτι από αυτούς θα εξαλείψουν οριστικά την προσωπική διαφορά και θα δουν μόνιμες και πραγματικές αυξήσεις.

Τέλος, υπάρχει ένα πλήθος 215.000 συνταξιούχων προ του Μαΐου 2016, όπου ο επανυπολογισμός των συντάξεών τους δεν έχει ολοκληρωθεί και πρόκειται να γίνει, μέχρι το τέλος του έτους. Πρόκειται για εξαιρετικά σύνθετες περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας. Από αυτούς υπολογίζεται πως μόνο οι 40.000-50.000 τελικά θα πληρωθούν αναδρομικά, καθώς θα πληρούν και τις τρεις παραπάνω προϋποθέσεις.?

