Κοινωνία

Σεισμός στην Κρήτη - Λέκκας: Οδηγίες στους κατοίκους μετά το μπαράζ μετασεισμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδηγίες Λέκκα στους κατοίκους μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα. Συνεχείς περιπολίες για να εμποδιστούν φαινόμενα πλιάτσικου.

Οδηγίες στους κατοίκους της περιοχής έδωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την έντονη σεισμική δραστηριότητα στο Αρκαλοχώρι.

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε πως τα κτίρια διαχωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες: εκείνα που έχουν ανεγερθεί μέχρι το 1970 χωρίς τις προβλέψεις των νέων αντισεισμικών κανονισμών και εκείνα μετά το 1985, τα οποία πληρούν τις αντισεισμικές προδιαγραφές του νέου κανονισμού.

Ο γενικός κανόνας που έδωσε ο κ. Λέκκας είναι πως στα παλιά κτίρια, εφόσον υπάρχουν ζημιές δεν πρέπει να μείνουν οι κάτοικοι μέχρι την αποτίμηση των ζημιών. Το ίδιο και για νεωτέρα που εμφανίζουν ζημιές κατά την πρώτη μέρα. Στα νεωτέρα, μετά το 1985 αν δεν έχουν ζημιές μπορούν να παραμείνουν οι κάτοικοι τους.

Στο μεταξύ, προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα οι κάτοικοι της Π.Ε Ηρακλείου πριν από λίγη ώρα με την προτροπή να μην μπαίνουν σε κτίρια που έχουν την οποιανδήποτε ζημιά από το σεισμό και να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επίσης τους ζητείται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών όπως επίσης να λάβουν πληροφορίες από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

??Ενεργοποίηση 1??1??2??

??Ισχυρός σεισμός στην #Kρήτη με σεισμική ακολουθία σε εξέλιξη



!? Μην μπαίνετε σε κτήρια που έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά



!? Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών @pyrosvestiki @hellenicpolice



?? https://t.co/G3JextVcbI pic.twitter.com/0KwThiPnkO — 112 Greece (@112Greece) September 27, 2021

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Αστυνομικό Τμήμα Αρκαλοχωρίου, από πλευράς της Αστυνομικής Διεύθυνσης ελήφθη η απόφαση για αυξημένες περιπολίες στην περιοχή ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις λεηλασιών σε σπίτια που δεν θα κατοικηθούν από το απόγευμα και καθόλη τη διάρκεια της νύχτας.

Αυτή την ώρα στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου έχουν στηθεί τέντες όπου φιλοξενούνται άτομα τρίτης ηλικίας τα οποία μεταφέρθηκαν στο σημείο από τους εργαζόμενους του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.

Τέλος σε λίγη ώρα αναμένονται δηλώσεις από τον κ. Στυλιανίδη ο οποίος ολοκληρώνει την επίσκεψη του σε χωριά της περιοχής και θα μεταβεί στο Συντονιστικό Κέντρο το οποίο έχει στηθεί στο κτίριο του Δήμου Αρκαλοχωρίου

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστεία στην Μητροπόλεως: Συνελήφθη ο δράστης

Σεισμός στην Κρήτη: Θρήνος για τον Ιάκωβο Τζαγκαράκη

Κλοπή με “χρυσή λεία” στον Άγιο Παντελεήμονα (εικόνες)