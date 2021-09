Πολιτική

Σεισμός στην Κρήτη: Ο Μητσοτάκης για τον νεκρό και τους τραυματίες

Τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός για τον κρατικό μηχανισμό και τα 5,8 Ρίχτερ που ταρακούνησαν το νησί.

Την διαβεβαίωση της εγρήγορσης στην οποία βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον ισχυρό σεισμό στην Κρήτη παρείχε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του συμπολίτη μας, που έχασε τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε στο twitter:

«Όλος ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε εγρήγορση για να συνδράμει στην αντιμετώπιση των συνεπειών από τον σεισμό στην Κρήτη. Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπτήρια στην οικογένεια του συμπολίτη μας, που έχασε τη ζωή του και να ευχηθώ γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες».

Εν τω μεταξύ, στη διάθεση του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών τέθηκε το προσωπικό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) για την καταγραφή των ζημιών ενώ, σύμφωνα με τη διοίκηση του Οργανισμού, με βάση έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, δεν παρουσιάζουν προβλήματα οι υποδομές και τα έργα που διαχειρίζεται ο ΟΑΚ στην Κρήτη, μετά τον μεγάλο σεισμό. «Η σκέψη όλων μας αυτές τις δύσκολες στιγμές, βρίσκεται στην οικογένεια του άτυχου συμπολίτη μας που έχασε την ζωή του, στα άτομα που τραυματίστηκαν αλλά και στις οικογένειες εκείνες, των οποίων τα σπίτια αλλά και οι επιχειρήσεις, υπέστησαν ζημιές, από το χτύπημα του Εγκέλαδου», αναφέρει η διοίκηση του Οργανισμού.





