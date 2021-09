Πολιτική

Δένδιας: Η Τουρκία έχει ξεφύγει από το πλαίσιο της λογικής

Τη δέσμευση της Ελλάδας για διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Το μήνυμα πως «η Ελλάδα οφείλει να ξεφύγει από το στερεότυπο ενός βαλκανικού τουρκο-κεντρικού επαρχιωτισμού στην εξωτερική της πολιτική» και ότι «πρέπει να ανοίξουμε τα φτερά μας στη νέα πραγματικότητα», έστειλε με σημερινή δήλωσή του για τις επαφές του στην 76η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Αναφερόμενος στις επαφές του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Δένδιας τόνισε πως σε όλους τους συνομιλητές του επισήμανε ότι η Τουρκία έχει πλέον ξεφύγει από το πλαίσιο της λογικής, υπογραμμίζοντας όμως ότι σε κάθε προκλητική ενέργεια η Ελλάδα απαντά με σύνεση και με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, ιδιαίτερα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιθυμεί τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, στο πλαίσιο, όμως, πάντοτε του Διεθνούς Δικαίου και σημείωσε πως ήταν ενθαρρυντικό ότι έλαβε σαφή μηνύματα στήριξης, αλλά και κατανόησης, ακόμα και από τους πιο δύσπιστους εταίρους. Διαμήνυσε μάλιστα πως «η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί, επενδύοντας στις σχέσεις που έχουμε ήδη αναπτύξει, αλλά και χτίζοντας νέους δεσμούς».

Μιλώντας αναλυτικότερα για την επίσκεψή του την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη για τις ανάγκες της 76ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είπε πως κατά την παραμονή του, συνόδευσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στις επαφές του με ομολόγους άλλων χωρών, και στη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ενώ ο ίδιος είχε μεγάλο αριθμό επισήμων συναντήσεων, 17, αλλά και πολλών ανεπισήμων, καθώς επίσης και τριμερών και πολυμερών συναντήσεων. «Κατ' αρχήν, με παραδοσιακούς φίλους και συμμάχους. Την Κύπρο, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, την Αρμενία και τη Σερβία. Αλλά και με χώρες με τις οποίες η Ελλάδα δεν διατηρεί παραδοσιακές σχέσεις. Από την Αφρική, την Αλγερία, την Γκάμπια, την Γκαμπόν, τη Ρουάντα, την Γκάνα και την Αγκόλα. Από την Λατινική Αμερική. Την Κόστα Ρίκα, τον Παναμά, και το Μεξικό. Από την Ασία. Τις Μαλδίβες, τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και υπουργό Εξωτερικών της χώρας αυτής, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών της Κιργιζίας. Επίσης, με τους γενικούς γραμματείς του Αραβικού Συνδέσμου και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου» ανέφερε.

Υπογράμμισε πως σκοπός όλων αυτών των συναντήσεων είναι «να ανοίξουμε και νέους διαύλους επικοινωνίας με χώρες που έχουν ρόλο στα διεθνή δρώμενα, τόσο στο Συμβούλιο Ασφαλείας όσο και γενικά στο παγκόσμιο στερέωμα». Με ορισμένες μάλιστα χώρες, όπως η Αγκόλα, η Γκάμπια, η Γκαμπόν, η Γκάνα και η Ρουάντα δεν είχε υπάρξει ποτέ στην ιστορία μας επαφή μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών, επισήμανε.

Περαιτέρω, τόνισε πως οι επαφές αυτές εντάσσονται και στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δικής μας στρατηγικής. «Αρκετές από τις χώρες των οποίων συνάντησα τους υπουργούς είναι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Από τον περασμένο Ιούνιο μέχρι σήμερα, έχω συναντηθεί με τους ομολόγους μου από 12 από τις 15 συνολικά χώρες που είναι μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, συναντήθηκα με υπουργούς Εξωτερικών χωρών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε περιφερειακές οργανώσεις, όπως η Γαλλοφωνία, της οποίας η Ελλάδα έχει καταστεί πλήρες μέλος. Αλλά και ο Οργανισμός Λουζόφωνων χωρών, στον οποίο, από τον περασμένο Ιούλιο, η Ελλάδα συμμετέχει ως παρατηρητής» είπε. Επιπροσθέτως, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε πως μέσω των πρόσφατων επαφών, «προσβλέπουμε στην σύνδεση της Ελλάδας και με άλλους περιφερειακούς οργανισμούς, όπως η SICA, που αφορά τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, στην οποία παρεμπιπτόντως ήδη έχει καθεστώς παρατηρητή η Τουρκία».

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει θέσει υποψηφιότητα για εκλογή ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την περίοδο 2025-26 και επισήμανε ότι όλες αυτές οι επαφές ήταν προσπάθεια να υποστηριχθεί η υποψηφιότητά μας. «Είναι πολύ σημαντικό η φωνή της πατρίδας μας να ακούγεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών» υπογράμμισε και προσέθεσε ότι για να το πετύχουμε αυτό, η χώρα μας πρέπει, τηρουμένων των αναλογιών, να ανοίξει τους ορίζοντες της.

Παράλληλα, επισήμανε ότι στις επαφές του δεν μίλησε μόνο για την Τουρκία. «Είχα εκτενείς συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή και το μεταναστευτικό-προσφυγικό, ιδιαίτερα υπό το φως των εξελίξεων στο Αφγανιστάν, για τον ρόλο των γυναικών στην παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, για την ελευθερία του τύπου» ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι προγραμματίζει, εντός των επόμενων μηνών, να επισκεφθεί πολλές χώρες της Αφρικής, της Ασίας, και της Ωκεανίας, αλλά και χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνάντησή του ιδιωτικά με την Αμερικανίδα υφυπουργό, την Βικτόρια Νούλαντ, και όπως είπε, συζήτησαν για την επόμενη επίσκεψη του στην Ουάσιγκτον στις 14 Οκτωβρίου, για τον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και για την Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA).

Επιπλέον, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με άλλους αξιωματούχους. «Με τον Πρόεδρο της Γερμανίας, με τον καγκελάριο της Αυστρίας, με την πρωθυπουργό του Μπαγκλαντές, με την Σουηδή και τον Ρουμάνο υπουργό Εξωτερικών και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ».

Επίσης, ανέφερε πως συζήτησε εκτενώς με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Ιβς λε Ντριάν, τον οποίο θα συναντήσει και αύριο, στο πλαίσιο της επίσκεψης στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στις διμερείς επαφές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.





