Κορονοϊός: Θεοδωρίδου - Θεμιστοκλέους για εμβόλια και κρούσματα (βίντεο)

Η ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για το εθνικό σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης κατά της COVID-19.

Για την πρόοδο του προγράμματος εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού έναντι της νόσου COVID-19, τα ραντεβού για την τρίτη δόση του εμβολίου και την επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζει η χώρα, μιλούν η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, στο πλαίσιο της καθιερωμένης ενημέρωσης από το Υπουργείο Υγείας.

Λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκαν τα αναλυτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ για τα νέα κρούσματα το προηγούμενο 24ωρο, μαζί με δεκάδες θανάτους, τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και τον αριθμό των διασωληνωμένων.

Προβληματισμό για πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα προκαλουν τα ευρήματα στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

